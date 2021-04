« L’amour et les monstres », aura-t-il une deuxième partie sur Netflix?

« Amour et monstres»(« Love and Monsters »dans sa langue d’origine) est venu à Netflix à la mi-avril 2021 comme un conte apocalyptique avec deux éléments clés au-delà du rôle principal de Dylan O’Brien (« Maze Runner »): une histoire d’amour vraiment impossible et des dizaines et des dizaines de monstres.

Le film a reçu quatre étoiles, saluant en particulier la performance de O’Brien et, bien sûr, le bon chien. Le film suit Joël (O’Brien) Alors qu’il se fraye un chemin à travers un pays chargé de monstres pour trouver sa chérie de lycée, Aimée (Jessica Henwick)et découvrez-en plus sur vous-même en cours de route.

Grâce à votre arrivée sur la plateforme de streaming, « Àmor et monstres« a suscité un grand intérêt. En conséquence, les fans qui ont vu le film se sont demandé s’il y aurait un « Amour et monstres 2 » après la fin du premier film laisse la porte ouverte pour une suite.

« Amour et monstres« C’est un film très doux et attachant, donc le fait qu’il y ait une possibilité d’une suite est très excitant pour le public. Pour expliquer comment la fin met en place une suite possible, lisez la suite. Alerte spoilers pour « Amour et monstres ».

« AMOUR ET MONSTRES », AURA-T-IL UN SEQUEL?

L’apocalypse monstre s’est produite sept ans avant les événements du film, lorsqu’un météore qui se dirigeait vers le Terre il a été arrêté par les nations du monde envoyant des roquettes et explosant. Malheureusement, les produits chimiques des roquettes ont plu sur le Terre et a amené tous les animaux à sang froid à se transformer en monstres géants et féroces.

Les gens vivent dans des colonies cachées et isolées, souvent souterraines. La plupart du film se déroule dans le «présent» et suit Joël alors qu’il se dirige vers la côte pour trouver Aimée. Vers le début de son voyage, il rencontre un chien nommé Garçon, dont le propriétaire d’origine est probablement décédé, bien que Garçon Il porte sa robe rouge partout avec lui. Garçon joint Joël, et le couple rencontre un autre duo: Clyde Oui Minnow Ils se dirigent vers la sécurité dans les montagnes où le froid et l’altitude les protègent de la plupart des monstres.

Clyde Oui Minnow, qui ont respectivement perdu leur fils et leur père, enseignent à Joel des leçons importantes sur la façon de survivre. Enfin, ils se séparent alors que Joel continue vers l’ouest avec Garçon, mais une rencontre mortelle, dans laquelle Garçon les tue presque, conduit Joel à crier après le chien et Garçon fuit. Joël, au bord de la mort, il est sauvé par nul autre que Aimée. Bien qu’elle soit ravie de le voir, elle avoue qu’elle ne s’attendait pas vraiment à ce qu’il vienne et que beaucoup de choses ont changé dans les années qui ont suivi, y compris la mort de quelqu’un avec qui elle était très proche.

Love and Monsters est arrivé sur Netflix à l’international le 14 avril 2021 (Photo: Netflix)

Dans un mouvement surprenant Joël Acceptez cela, reconnaissant même à quel point c’était ridicule de sa part de venir là-bas sans le lui dire au préalable. Aimée présente son eau de Cologne, mais Joël ses soupçons se sont finalement avérés vrais lorsqu’un survivant nouvellement arrivé nommé Type révèle qu’il est venu voler leurs fournitures et s’échapper sur un yacht tiré par un monstre crabe géant. contrôlé via un câble électrifié. Un combat s’ensuit et Garçon fait un retour héroïque pour aider.

Joël Oui Aimée ils gagnent quand Joel, regardant dans les yeux du monstre, le juge amical et le laisse partir, provoquant la poursuite du crabe Type et ses acolytes, avant de disparaître dans l’eau. Joël retourne dans leur colonie et les aide à se frayer un chemin dans les montagnes, tandis que Aimée y emmène aussi sa colonie d’anciens survivants. Le film se termine par Clyde Oui Minnow Dans les montagnes enneigées, écoutant le cri de guerre de Joël par radio, en encourageant les différentes colonies à s’aventurer au-dessus du sol et à se diriger vers les montagnes où elles peuvent toutes survivre ensemble.

Le film se déroule sept ans après la destruction d’un météore qui a transformé des animaux à sang froid en monstres géants mortels. (Photo: Netflix)

Clyde Oui Minnow ils spéculent sur le fait de savoir si Joël il survivra à la marche et le film se terminera. De toute évidence, il y a beaucoup de place pour une suite. Joël et votre colonie a un long chemin à parcourir, tout comme Aimée et la sienne. Pendant ce temps, il y a des membres d’autres colonies dans le Etats-Unis. Ils ont besoin de sécurité et probablement aussi dans d’autres pays, car les monstres peuvent voyager par mer.

Cependant, il reste à voir si nous obtenons ou non un « Amour et monstres 2 ». Cependant, sa performance au box-office a été positive, même avec le lancement mixte de plateformes de cinéma et de streaming. Selon Indiewire, lors de votre premier week-end, « Amour et monstres » a fait ses débuts au numéro un des deux Apple TV comme dans FandangoNow et élevé 255 000 € au box-office traditionnel. Il n’y a pas encore eu de rumeurs sur une suite de Primordial, mais compte tenu de l’accueil positif des critiques et de la nomination aux prix de l’Académie pour De meilleurs effets visuels.