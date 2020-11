Récapitulation et prévisions de l’épisode 5 de HBO ‘The Undoing’

L’avant-dernier épisode de HBO L’annulation a été créée dimanche soir, laissant aux téléspectateurs plusieurs suspects dans le drame whodunnit. Au fur et à mesure que le thriller psychologique se poursuit, les rebondissements travaillent pour souligner ou miner les présomptions précédentes entourant la série. À l’heure actuelle, pratiquement tous les membres du clan Fraser-Reinhart semblent être des suspects possibles. Alors, que s’est-il passé dans l’épisode 5 et que signifient les événements les plus récents pour la finale de la saison?

[‘The Undoing,’ episode 5 spoiler warning]

Noma Dumezweni Nicole Kidman et Hugh Grant de «The Undoing» | Emma McIntyre / Getty Images pour WarnerMedia

Une grande partie de l’épisode 5 se déroule dans une salle d’audience

L’épisode 5 se déroule principalement dans une salle d’audience; Jonathan Fraser de Hugh Grant est jugé pour le meurtre d’Elena Alves. C’est à son avocate, Haley Fitzgerald (Noma Dumezweni) de détourner l’attention de son client. Elle interroge et contre-interroge divers témoins pour rediriger le jury vers une enquête policière erronée, et un ensemble de détectives cherchant à clore l’affaire sur un crime aussi violent le plus rapidement possible.

Haley Fitzgerald note que Grace Fraser était également située près de la scène du crime la nuit du meurtre (qui a été filmé) et que l’ADN du mari d’Elena était également à la vue. Elle n’utilise pas ces bribes pour rejeter le blâme sur d’autres personnes; elle utilise plutôt ces informations pour indiquer clairement que d’autres personnes auraient dû figurer sur la liste des suspects potentiels.

Ce qui s’est passé en dehors du procès

En dehors de la salle d’audience, la relation entre Grace et Jonathan prend un tournant, alors que Grace rentre chez elle dormir dans le même lit que son mari une nuit. Elle découvre plus tard que l’histoire qu’il lui a racontée au sujet de son chien de famille décédé n’était pas exacte; il n’a pas été blâmé pour la mort d’un chien, mais plutôt pour la mort de sa sœur cadette.

Lorsque Grace reçoit un appel tard dans la nuit de la mère de Jonathan, elle découvre qu’après la mort de sa sœur, Jonathan n’a montré aucun signe de culpabilité. Il n’a montré aucune douleur. Les questions de sociopathie autour de Jonathan deviennent focales. Pourtant, juste avant la fin de l’épisode avec Jonathan à nouveau sur la sellette, Grace découvre ce qui est vraisemblablement l’arme du crime dans l’étui à violon de son fils. Les deux regardent son fils dans les yeux, Henry se réveille devant sa mère agenouillée par terre avec son étui à violon ouvert devant elle.

Que signifie la fin de l’épisode 5 pour la finale de «The Undoing»?

L’annulation a réussi à maintenir sa liste de suspects suffisamment longue pour empêcher la prévisibilité. Cela pourrait encore être Reinhart. Rappelez-vous: Reinhart a dit à Jonathan qu’il le tuerait de ses propres mains s’il essayait de courir après sa libération sous caution.

Serait-ce Henry? Henry pouvait-il posséder les tendances sociopathologiques de son père? Est-ce à cela que faisait allusion la fin de l’épisode? Il semble plus probable qu’Henry garde un secret pour quelqu’un – son grand-père ou le père qu’il idolâtre.

Ou, Henry était-il simplement choqué de voir sa mère dans sa chambre la nuit? Reinhart a-t-il capitalisé sur la tendance d’un enfant à garder les choses en désordre – cacher une arme dans un endroit qu’Henry ne regarderait jamais – où son violon appartient (pas sur le sol entouré de son linge sale)? Plus cela se produit, plus il y a de flèches qui pointent vers Reinhart – ou une dissimulation impliquant Reinhart et d’autres…