Kevin Feige dit que Spider-Man 4 est définitivement en développement

Au cours des dernières semaines, on nous a dit que le MCU Homme araignée 4, 5 et 6 sont en développement, mais pas officiellement, ou peut-être officiellement, mais encore une fois peut-être maintenant. Enfin, l’homme au courant, Kevin Feige, a confirmé que des discussions étaient en cours pour le quatrième film solo de Tom Holland’s Spider-Man au sein du MCU, mais elles n’en sont qu’à leurs tout débuts. Bien qu’il semble que ce soit un résultat probable, avoir des nouvelles du patron de Marvel Studios est probablement la seule chose qui arrête les rumeurs et les questions.

Sachez que le reste de cet article contient des spoilers pour Spider-Man : No Way Home.

Spider-Man : No Way Home était-il la phase finale de Peter Parker ?





Spider-Man : Pas de chemin à la maison

Depuis quelque temps, on dit que Spider-Man : No Way Home est celui de Peter Parker Fin du jeu, et après avoir vu le film, il devient très vite évident pourquoi ces comparaisons ont été faites ; le film est épique, il y a la mort émotionnelle d’un personnage de longue date, et il s’accompagne d’une sorte de fermeture qui signifie que la prochaine fois que Spider-Man sera vu, ce sera presque comme recommencer. Pour cette raison, il est facile de voir comment certaines personnes ont rapidement cru que cela pourrait être la fin du temps de Tom Holland en tant que Peter Parker. Heureusement pour tout le monde, il semble qu’il en reste encore un peu dans le réservoir et Feige était heureux de le confirmer pour éviter aux fans de s’inquiéter de l’avenir de leur sympathique quartier préféré Spider-Man.

« Amy et moi, Disney et Sony parlons de – oui, nous commençons activement à développer la suite de l’histoire, ce que je dis simplement parce que je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après Loin de la maison. Cela ne se produira pas cette fois », a déclaré Feige dans le cadre d’une discussion avec le New York Times.

Des rapports sur une nouvelle trilogie Spider-Man provenant de la joint-venture entre Sony et Marvel Studios ont fait surface à la suite d’une interview avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison la productrice Amy Pascal, qui a déclaré en novembre qu’il y avait des plans pour une nouvelle série de films au sein du MCU mettant en vedette le web-slinger de Tom Holland. Très rapidement, des sources de Sony ont affirmé qu’il n’y avait aucun plan ou discussion en cours actuellement et cela semblait contredire tout ce que Pascal avait dit. Cependant, comme l’a souligné Feige, les fans de Marvel prennent une ligne très sérieuse en ce qui concerne la possibilité de perdre l’un de leurs personnages préférés, comme cela a été vu après la sortie de Spider-Man : loin de chez soi en 2019, lorsque pendant une courte période douloureuse, une scission de la machine à rêves Sony / Disney a menacé de fermer complètement Spider-Man.





Quel avenir pour Spider-Man ?





Spider-Man : Pas de chemin à la maison

Pour ceux qui avaient vu le film, la fin signifie que l’ardoise a été à peu près effacée pour Peter Parker, lui faisant un énorme sacrifice et permettant au docteur Strange de lancer son sort et d’effacer Peter Parker de la mémoire de tout le monde.

De plus, les scènes à mi-crédit voient Tom Hardy’s Venom revenir à sa propre réalité, après avoir été aspiré dans le MCU dans la scène post-crédit de Venom : qu’il y ait un carnage, mais pas avant de laisser derrière lui une petite goutte noire du symbiote, ce qui signifie qu’il peut désormais y avoir une autre version de Venom dans le MCU et que ce personnage sera la version qui rencontrera à un moment donné Spider-Man de Tom Holland.

Il est clair de voir qu’il y a certainement plus à venir de Spider-Man, mais sur la base du calendrier actuel de Marvel, ce ne sera probablement pas avant quelques années.









