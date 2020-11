Test de l’armoire mi-tour CoolerMaster MB511 ARGB: une armoire spacieuse et flexible qui convient parfaitement aux PC de milieu de gamme

Anirudh Regidi23 nov.2020 10:26:23 IST

Si vous cherchez à construire un PC de milieu de gamme, l’armoire MB511 ARGB de CoolerMaster est un excellent point de départ.

À 7k, ce n’est pas trop cher, et c’est l’une des rares armoires de cette gamme de prix à inclure plusieurs ventilateurs RVB adressables (ARGB, compris?).

Construire et concevoir

Le 511 est un châssis mi-tour prenant en charge tout jusqu’aux cartes mères E-ATX (prise en charge limitée). Vous obtenez un panneau avant en maille, derrière lequel sont logés les trois ventilateurs ARGB inclus, un évent supérieur avec un filtre à poussière fixé magnétiquement, un évent d’échappement arrière sans maille (cela peut être un problème, comme je l’expliquerai plus tard), et un carénage de bloc d’alimentation et de disque dur en bas qui ne s’étend pas jusqu’à l’avant de l’armoire. La prise d’air en bas du bloc d’alimentation comprend un filtre à poussière.

La conception est simple, la plupart du temps sans outil et très fonctionnelle.

Le panneau latéral en verre trempé (Yay!) Est monté avec des vis à oreilles flottantes, tout comme le panneau de la carte mère.

Vous aurez besoin d’un tournevis pour monter le bloc d’alimentation, la carte mère et le GPU, mais les SSD et les disques durs peuvent être connectés avec un minimum d’effort et sans outils.

En parlant de cela, le châssis peut contenir 3x SSD et 2x HDD par défaut (ou jusqu’à 5x SSD et pas de HDD, selon votre configuration), et vous pouvez monter un SSD supplémentaire si vous achetez un support de montage séparément.

Deux disques SSD peuvent être montés directement au-dessus du carénage du bloc d’alimentation via des supports, dont un seul est inclus. Deux autres peuvent être montés derrière la carte mère. Les deux disques durs 3,5 pouces ou disques SSD 2,5 pouces peuvent être montés devant le bloc d’alimentation dans des plateaux dédiés sans outil.

Des découpes de gestion des câbles sont présentes sur toute la carte mère aux points appropriés, et il y a des points de fixation à l’arrière pour les serre-câbles. Avec un peu d’effort, vous pouvez vous retrouver avec une construction très propre.

Les ventilateurs ARGB peuvent être contrôlés via un contrôleur inclus, le bouton de réinitialisation du panneau avant ou via l’en-tête ARGB d’une carte mère prise en charge. Les fans eux-mêmes peuvent parcourir une vingtaine de préréglages en appuyant simplement sur un bouton.

Les E / S du panneau avant comprennent deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un commutateur d’alimentation et de réinitialisation et deux prises audio de 3,5 mm.

Considérations relatives au flux d’air

Pour le refroidissement, vous n’avez que les trois ventilateurs du panneau avant, ce qui signifie que par défaut, vous devez opter pour une conception à pression positive, en particulier avec un évent arrière ouvert.

Les panneaux avant et supérieur prennent tous deux en charge des radiateurs jusqu’à 360 mm ou 3 ventilateurs de 120 mm chacun, ou 2 ventilateurs de 140 mm chacun, et vous pouvez monter un ventilateur supplémentaire de 120 mm à l’arrière.

Mon seul problème avec la conception est le dégagement et le placement du radiateur.

Alors que les radiateurs peuvent être montés en haut ou à l’avant, le jeu en haut pour les composants de la carte mère n’est que de 44 mm.

Avec un monstre d’une carte comme l’ASUS ROG Maximus XII Extreme, un radiateur monté sur le dessus efface à peine les dissipateurs thermiques. La clairance de la RAM est également un problème. Des modules RAM ordinaires ou ceux avec de minuscules dissipateurs peuvent être installés, mais tout ce qui est plus grand, comme les modules haute performance avec de grands dissipateurs thermiques ou les modules avec des kits d’éclairage RVB, ne rentrera pas sous un radiateur monté sur le dessus.

Si vous ne pouvez pas monter le radiateur sur le dessus, vous devez le monter sur le panneau avant. Les trois ventilateurs du panneau avant de 120 mm devront ensuite être déplacés vers le haut, ce qui entraîne un autre problème. Les vis des ventilateurs dépassent légèrement lorsqu’elles sont montées dans le panneau supérieur, ce qui signifie que le treillis magnétique ne s’aligne pas avec le haut du boîtier dans une telle configuration.

Il y a aussi le problème du flux d’air:

Si vous avez un radiateur monté à l’avant, l’air froid de l’extérieur se précipitera, absorbera la chaleur, puis s’écoulera sur le GPU, affectant ses performances.

À l’inverse, si le radiateur monté à l’avant est défini comme un échappement, vous soufflez de l’air chaud du GPU sur le radiateur et affectez les performances du processeur. Dans le même ordre d’idées, si vous pensez que vous pouvez configurer les ventilateurs A-RGB de 120 mm maintenant montés sur le dessus comme évacuation, pour aider à chasser l’air chaud, vous ne devriez pas, car l’air sera alors aspiré par l’évent arrière, ce qui n’a pas de filtre à poussière.

C’était un vrai problème lorsque j’ai installé un Intel 10900K et un RTX 3080 dans le système. Ces composants fonctionnent à CHAUD. Overclocké, le processeur Intel atteindrait 94 ° C en quelques secondes et le GPU tournait régulièrement à plus de 86 ° C. Avec un radiateur de 240 mm monté à l’avant – ma seule option étant donné que ma RAM RVB haute performance avait un dissipateur thermique massif – le processeur et le GPU atteindraient tous les deux les limites thermiques assez rapidement.

Avec le panneau latéral retiré, les températures ont immédiatement chuté de plusieurs degrés et aucun des deux n’a atteint ses limites thermiques.

Cependant, la circulation d’air et les températures ne sont pas un problème pour les composants de milieu de gamme. J’ai essayé diverses configurations impliquant un Intel 10600K, un Intel 6700K et un AMD 1600x associé à un Super GPU RTX 2070 beaucoup plus froid, et je n’ai eu aucun problème avec la gestion de la chaleur.

Ces composants ont chauffé sous de lourdes charges, environ 70 à 80 ° C dans la plupart des cas, mais ils n’ont jamais atteint leurs limites thermiques, même avec un overclock de 20% appliqué.

Si vous optez pour une version haut de gamme, vous devrez examiner attentivement vos composants, en tenant compte de votre configuration de refroidissement prévue et de l’espace libre pour la RAM. Vous pouvez également envisager d’investir dans des ventilateurs supplémentaires à débit d’air élevé.

Facilité de montage

Le processus de construction a été un jeu d’enfant. L’armoire est assez grande et spacieuse, et la manœuvre de minuscules câbles à travers divers évents et espaces n’était pas un défi. Tout était facile à monter et le panneau avant se détache également pour faciliter le montage / démontage des ventilateurs et des radiateurs.

Gardez à l’esprit que l’espace entre le bloc d’alimentation et le plateau du disque dur est un peu un problème si vous avez un bloc d’alimentation de grande taille. Le bloc d’alimentation Corsair AX850 et ses câbles tiennent à peine derrière les plateaux. Un câblage excessif n’a nulle part où aller. Un logement plus petit pour les blocs d’alimentation est parfait.

Si vous n’utilisez pas les supports de disque dur 3,5 ”, vous pouvez les retirer et profiter de l’espace supplémentaire pour la gestion des câbles.

Verdict

J’ai vraiment aimé travailler avec le MB511 A-RGB. C’est une armoire spacieuse qui est, pour la plupart, bien conçue. Le panneau latéral en verre trempé est agréable à avoir, et les ventilateurs A-RGB ajoutent du style au design.

Bien que sa configuration par défaut ne soit pas idéale pour les versions de PC vraiment haut de gamme, et que vous ne puissiez rien faire pour les problèmes de dégagement, vous bénéficiez d’une prise en charge pour 7 ventilateurs et / ou deux radiateurs de 360 ​​mm. Peu d’armoires offrent autant de flexibilité, et encore moins l’offrent à ce prix.

Caractéristiques:

Taille: Mi-tour

Dimensions: 496x217x469 millimètre

Poids: 6,59 kg

Prise en charge de la carte mère: Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX

Slots d’extension: sept

Baies de lecteur 2,5 « / 3,5 »: 2 (max. 2)

Baies de lecteur 2,5 « : 5 (max. 6)

Panneau E / S: 2x USB 3.2 Gen 1, 2x audio 3,5 mm, 1x contrôleur ARGB, 1x répartiteur ARGB 2 vers 3

Ventilateurs préinstallés: 3 ventilateurs ARGB 120 mm (avant)

Support des fans: 3x 120 mm / 2x 140 mm (haut et avant), 1x 120 mm (arrière)

Support de radiateur: jusqu’à 360 mm en haut (44 mm max. De jeu de la carte mère), jusqu’à 360 mm à l’avant (75 mm de dégagement), 120 mm à l’arrière

Dégagement du refroidisseur du processeur: 165 millimètre

Dégagement PSU: 180 millimètres

Dégagement GFX: 410 millimètre

Filtres à poussière: Avant, haut, bas

Prise en charge du bloc d’alimentation: En bas, ATX

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂