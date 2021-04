Le faucon et le soldat de l’hiver: Emily VanCamp se souvient de Chris Evans

La première de Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney Plus, c’était une rage pour les fans de Marvel. Après le succès de WandaVision, la série qui a Sebastián Stan et Anthony Mackie comme protagonistes est plus que répondre à toutes les attentes.

The Falcon and The Winter Soldier est le nouveau succès de Marvel. Photo: (IMDB)



Le faucon et le soldat de l’hiver non seulement récupéré, après la disparition des Avengers en Avengers: fin de partieà la fois le Soldat de l’Hiver et le Faucon, mais certains personnages ont également réapparu. Parmi eux, Sharon Carter (Emily VanCamp) ou Baron Zemo (Daniel Brühl).

Cependant, entre les deux personnages, le plus parlé est celui de Sharon Carter. Est-ce que, avec son apparition dans Le faucon et le soldat de l’hiver, Emily VanCamp incarne l’agent 13 et la nièce de Peggy Carter (Hayley Atwell) qui a fait ses débuts dans le MCU dans Captain America: The Winter Soldier et Captain America: Civil War.

On a beaucoup parlé des deux entrées de VanCamp dans la franchise Marvel, mais quand il était dans Civil War, il a surpris tous les fans depuis qu’il s’est embrassé avec Captain America (Chris Evans) étant la nièce et la soeur de Peggy, le grand amour de la sentinelle de la liberté. Cependant, après ce moment, elle n’a été revue dans aucun long métrage et, par conséquent, son retour dans Le faucon et le soldat de l’hiver C’était épique.

Emily VanCamp à son retour dans The Falcon and The Winter Soldier. Photo: (IMDB)



Maintenant, avec l’importance qu’il prend dans cette série Marvel Phase Four, VanCamp a rappelé ce moment romantique avec Steve Rogers. « Il y avait une certaine négativité à ce sujet. Avec Sharon, il fallait toujours essayer de l’intégrer et ces films sont très gros et c’est tout à fait compréhensible», A-t-il déclaré dans une interview pour Variety.

La réaction à ce baiser entre Sharon et Steve a refait surface après le dernier film des Avengers, où Cap revient à son époque pour vivre avec son amour, faisant de l’agent 13 leur nièce. « Je veux dire, écoute, tu dois rire. Certaines de ces histoires fonctionnent et d’autres non», A-t-il conclu.







Concernant son retour en Le faucon et le soldat de l’hiver, l’actrice a précisé quel était son objectif et ce qu’elle espérait pour cette nouvelle opportunité avec Marvel. « Découvrir qui est devenu Sharon au cours de cette longue période, indépendamment de Captain America tel que nous le connaissons, me semble très intéressant.», A-t-il commenté.