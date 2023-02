ReBroken: le nouveau film d’horreur avec Tobin Bell obtient une bande-annonce officielle

Légende de l’horreur Tobin Bell est dans un nouveau film de genre d’horreur appelé ReBroken, qui a une bande-annonce officielle que vous pouvez voir avant sa sortie le mois prochain. De Gravitas Ventures, le film sortira sur les plateformes numériques le 7 mars 2023. Bell, qui est particulièrement connu pour son rôle de Jigsaw dans le Scie films, peuvent être vus dans la nouvelle bande-annonce, que vous pouvez consulter ci-dessous.





Bell rejoint Scott Hamm Duenas (Le mal à la porte, Hôpital général) pour le casting du film. ReBroken met également en vedette Kipp Tribble, Alison Haislip, Nija Okoro, Kenny Yates, Richard Siegelman, Blake Koren et Billy Walker. Le film est écrit par Kipp Tribble et Scott Hamm Duenas et réalisé par Kenny Yates, qui fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film.

« C’était un défi amusant de construire les pièces de ce puzzle pendant les étapes de développement et de scénarisation », a déclaré Tribble à propos du film, via Rue Morgue. « Même si parfois cela nous faisait mal au cerveau. Et il a été passionnant de voir les idées fantastiques que Kenny et Nate Stifler, notre directeur de la photographie, ont apportées au projet.

Hamm a poursuivi: «J’ai toujours été un grand fan de thrillers psychologiques. Le silence des agneaux est l’un de mes films préférés et j’adore le genre. Je suis plus que reconnaissant de faire partie de ce film en tant qu’acteur et producteur. Nous avons réuni une équipe incroyable de personnes à la fois derrière et devant la caméra. Travailler aux côtés d’un professionnel comme Tobin Bell, ainsi que de stars montantes comme Nija Okoro, est vraiment un honneur et j’ai hâte que les gens voient ce film.

Le synopsis officiel de ReBroken est comme suit:

Will est un père dévasté qui passe son temps entre des conseils de deuil ordonnés par le tribunal en se buvant jusqu’à l’oubli. Il répète le cycle du désespoir tous les jours sans vouloir s’arrêter, jusqu’à ce qu’il rencontre un mystérieux inconnu qui lui donne de vieux enregistrements en vinyle. Après que Will ait écouté les enregistrements, il commence soudainement à recevoir des messages de sa fille récemment décédée. Alors que les communications de sa fille deviennent de plus en plus fréquentes, Will devient convaincu que ces enregistrements détiennent la réponse pour ramener sa fille d’entre les morts. Mais juste au moment où il se rapproche de la vérité, il commence à soupçonner que son groupe de conseil a des arrière-pensées. Après la disparition de l’étranger, Will court contre la montre pour le retrouver afin qu’il puisse obtenir le dernier enregistrement, ou sa chance de ramener sa fille pourrait disparaître à jamais.





ReBroken recrute Tobin Bell

La bande-annonce arrive après que Bell a récemment revisité son rôle dans le Scie la franchise. Il était sur le plateau pour Scie X, le dixième volet de la série, pour reprendre son rôle de Jigsaw. Ce film sortira en salles en octobre. Pendant ce temps, Bell est apparu dans une multitude d’autres films de genre ces dernières années, notamment Portes des ténèbres, L’appelet Aileen Wuornos : Boogeywoman américaine. Il est également attaché à de nombreux films à venir, notamment Montagne du Loup, Éveilleret Tueur de fantômes.

Rebrisé sortira sur les plateformes numériques le 7 mars 2023, avec l’aimable autorisation de Gravitas Ventures.