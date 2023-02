Pourquoi il n’y a pas eu de suite Hancock avec Will Smith

Bien que le filmHancock » Protagonisée par Will-Smith ce fut un succès modéré, gagnant 629 millions de dollars au box-office, il n’a jamais eu de suite. Malgré les discussions sur un « Hancock 2 » potentiel, les fans se sont retrouvés sans revoir Smith comme le super-héros ivre.

»Hancock » est sorti en 2008, deux mois avant que »Iron Man » ne sorte en salles, étant une histoire originale basée sur John Hancock, joué par Will Smith, un héros égoïste de type Superman qui se croit supérieur aux autres et plonge dans la toxicomanie, mais au fur et à mesure que le film se déroule, il voit son potentiel pour être un bon héros.

Cependant, bien qu’il ait été confirmé que »Hancock 2 » était déjà écrit par Adam Fierro et glen mazarales scénaristes étaient impliqués dans d’autres projets, tandis que le réalisateur Pierre Berg développait le film »Battleship ». De plus, Smith voulait passer plus de temps avec sa famille, donc le projet de suite n’a jamais démarré.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Will Smith et Martin Lawrence confirment leur participation à Bad Boys 4







Le point de vue de Smith sur un super-héros plus sombre a suffisamment bien fonctionné pour justifier une suite. Une suite aurait pu continuer à explorer les personnages divins immortels de Smith et Charlize Theronqui a joué le rôle de l’ex-femme super puissante de Hancock, devant exercer ses super pouvoirs tout en essayant de trouver d’autres êtres immortels dispersés à travers le monde.

Bien que » Hancock 2 » semble être dans les limbes, Berg espère que la suite pourra être développée à l’avenir. « Il y a tellement de cuisiniers dans cette cuisine particulière qui sont si occupés », a déclaré Berg à propos de la réalisation de la suite, parlant de l’emploi du temps chargé des acteurs et de l’équipe créative.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Henry Cavill n’a pas été viré en tant que Superman, dit James Gunn

Cependant, alors que Charlize Theron a assuré qu’elle serait ravie de revenir pour une suite, l’actrice a récemment rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Clea dans » Doctor Strange in the Multiverse of Madness », elle a donc peut-être encore un emploi du temps chargé pour revenir dans »Hancock 2 ».