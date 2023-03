Le casting de ‘Ted Lasso’ parle de la saison 3, des retombées potentielles lors de la première de la saison

Alors que les stars de « Ted Lasso » marchaient sur un tapis très bleu sur le thème de l’AFC Richmond à Los Angeles mardi soir, chacune a été pressée et poussée à révéler ce qu’elle savait de la fin potentielle de la très célèbre émission Apple TV +.

L’interrogation découlait d’un article de Deadline partagé le 6 mars, où le chef de file et showrunner de l’émission, Jason Sudeikis, faisait allusion à la fin potentielle de la série.

« C’est la fin de cette histoire que nous voulions raconter, que nous espérions raconter, que nous aimions raconter », a-t-il déclaré au point de vente. « Le fait que les gens voudront plus et seront curieux au-delà de ce qu’ils ne savent même pas encore – c’est la saison trois – c’est flatteur. Peut-être que d’ici le 31 mai, une fois que les 12 épisodes de la saison (auront été publiés), ils ‘sont comme, ‘Mec, tu sais quoi, nous l’obtenons, nous allons bien. Nous n’en avons plus besoin, nous l’avons.’ Mais jusqu’à ce moment-là, j’apprécierai la curiosité au-delà de ce que nous avons trouvé jusqu’à présent. »

Le casting lors de la première de la saison 3 au Westwood Village Theatre le 7 mars 2023 à Los Angeles, Californie. Frazer Harrison/Getty Images

La date limite a rapporté que Sudeikis n’était pas allé jusqu’à dire que la série se terminerait après cette saison, mais les acteurs qui ont parlé à 45secondes.fr.com sur le tapis bleu le 7 mars ne semblaient pas savoir ce qui allait suivre.

« Je ne sais pas! » Toheeb Jimoh, qui joue le footballeur de l’AFC Richmond Sam Obisanya dans l’émission, a déclaré à 45secondes.fr.com.

« J’ai juste l’impression d’aimer travailler avec ce groupe de personnes, donc si ce téléphone sonne et que Brett (Goldstein) dit: » Yo, je fais un spin-off de Roy Kent « , je vais m’arrêter. Si Jason ( Sudeikis) me frappe et me dit : ‘On est en train de faire la saison 4’, je vais m’arrêter. »

Jimoh a ajouté que « pour le moment, je suis juste dans l’instant ».

« J’apprécie la saison trois, mais je ne peux pas dire non à ces gars-là. Je les aime, alors nous verrons ce qui va suivre. »

Cristo Fernández, Kola Bokinni, Toheeb Jimoh et Billy Harris dans le premier épisode de la saison 3 de « Ted Lasso » diffusée le 15 mars 2023 sur Apple TV+. AppleTV+

Jimoh a cependant pu dire que son personnage connaîtrait d’autres changements importants dans sa vie au cours de la saison à venir. Il a dit que certaines des conséquences des choix difficiles passés de Sam dans la saison 2 revenaient à la tête.

« Il a décidé de rester (à l’AFC Richmond), il a décidé de protester et de tenir tête à une énorme compagnie pétrolière, il a décidé de dire non à un milliardaire ghanéen fou et certaines de ces décisions reviennent à… elles reviennent refaire surface , » il a dit.

Son Sam a également été largué par le personnage de Hannah Waddingham, Rebecca Welton, la saison précédente. Bien qu’il ne semblait pas que les deux se remettraient ensemble – Jimoh a qualifié la relation de leurs personnages de « tachée » – il a dit qu’il y aurait aussi de l’amour entre les deux.

« Où qu’ils aillent dans la saison 3, je pense que la chose la plus importante est qu’ils se soucient vraiment l’un de l’autre, tu sais? » il a dit. « Lorsque vous trouvez quelqu’un avec qui vous avez en quelque sorte ce lien d’âme, il est important de le garder à quelque titre que ce soit. Je suis donc ravi que les gens voient ce qui en ressort, mais sachez simplement que le cœur est toujours là et ils s’aimeront toujours et s’enracineront l’un l’autre. »

Andrea Anders, qui joue l’ex Michelle de Ted Lasso, a déclaré qu’elle n’avait rien entendu à propos d’un spin-off, mais qu’elle aimerait que son personnage revienne au Kansas. Elle a également promis que la saison à venir comporterait du suspense, de l’excitation et serait « très touchante ».

Ellie Taylor, qui joue le meilleur ami de Rebecca, Sassy, ​​a également ri lorsqu’on lui a demandé si elle savait quelque chose à propos d’un spin-off et a fait écho aux sentiments d’Anders à propos de la saison à venir. Elle a déclaré à 45secondes.fr.com qu’elle espère que les téléspectateurs « recevront le même genre de sentiment de chaleur, de joie et d’optimisme » qu’ils ont connu au cours des saisons précédentes.

« Et c’est tellement agréable de regarder quelque chose d’aussi peu cynique », a-t-elle déclaré.

La saison 3 de « Ted Lasso » sera diffusée le 15 mars sur Apple TV+