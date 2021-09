Lizzo veut partager la vedette avec Chris Evans dans The Bodyguard Remake

Il a été récemment annoncé qu’un remake de Le garde du corps est en développement, et Lizzo serait à la tête du casting – tant que Chris Evans est sa co-star, au moins. Dans le film original, Kevin Costner et Whitney Houston ont joué le rôle d’amants qui ont fait de la chanson « I Will Always Love You » l’un des singles les plus vendus de tous les temps grâce à leur romance à l’écran. Aucune information sur le casting n’a encore été annoncée pour le nouveau film.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Lizzo est allé sur TikTok pour publier une vidéo sur le remake. Au début, elle a l’air mécontente alors qu’elle montre un tweet d’un article couvrant Le garde du corps refaire, en synchronisant les lèvres avec la phrase « De quoi parlons-nous ?! » Le gagnant du Grammy Award montre ensuite un autre tweet suggérant Lizzo et Evans pour les rôles principaux, auxquels Lizzo synchronise beaucoup plus agréablement le « De quoi parlons-nous? » phrase.

Lizzo semble être ouvert à la suggestion des fans d’être dans le remake de « The Bodyguard » avec Chris Evans dans le récent TikTok. Seriez-vous là pour ça ? pic.twitter.com/81y0j4ykN8 – Pop bourdonnante (@BuzzingPop) 17 septembre 2021

Lizzo et Chris Evans ont interagi auparavant, même si c’était un peu embarrassant pour le premier. En avril, Lizzo a partagé une vidéo admettant qu’elle s’était saoulée une nuit et avait fini par envoyer des messages directs à Evans sur les réseaux sociaux, exhortant ses abonnés à ne jamais « boire et DM ». Elle a également été franche sur le béguin qu’elle a pour l’ancien Capitaine Amérique star, qu’elle a exprimée par synchronisation labiale.

« La raison pour laquelle je suis contrarié par celui-ci, c’est parce que je sais que je ne pourrai pas l’épouser, et honnêtement, ça me fait mal au cœur », a synchronisé Lizzo dans cette vidéo, en utilisant l’audio de la star de TikTok Tatayanna Mitchell. « Parce que putain de papa, c’est une race rare, pas de comparaison. Genre, Chris… »

Pour sa part, Evans a répondu et était plutôt gentil à propos de tout cela. Y compris un emoji de baiser, Evans a écrit qu’il n’y avait « pas de honte à un DM ivre », plaisantant en disant que « Dieu sait que j’ai fait pire avec cette application ». C’était une façon effrontée de faire référence au moment où Evans a accidentellement divulgué une photo NSFW sur son Instagram en 2020, un moment plutôt embarrassant pour l’acteur.

L’écrivain-producteur de Le garde du corps, Lawrence Kasdan, est de retour pour produire le remake aux côtés de Dan Lin et Jonathan Eirich de Rideback. Nick Reynolds de Rideback est producteur exécutif. Matthieu Lopez (L’Héritage) écrira le scénario. Aucune information sur le casting n’a encore été annoncée, mais dans le passé, des couples rumeurs incluaient Chris Hemsworth et Tessa Thompson, ainsi que Channing Tatum et Cardi B.

Lizzo est une chanteuse et rappeuse dans l’âme, avec plusieurs Grammy Awards à son actif. Elle a depuis lancé une autre carrière d’actrice, commençant comme interprète de voix dans le film d’animation Poupées Laides. Le gagnant du Grammy est également apparu dans le drame policier arnaqueurs avec Constance Wu, Jennifer Lopez, Keke Palmer, Cardi B, Julia Stiles et Lili Reinhart. Étant donné qu’elle est une chanteuse accomplie dans la vraie vie, Lizzo pourrait bien jouer un rôle similaire à Whitney Houston dans Le garde du corps.

Chris Evans est, bien sûr, surtout connu pour avoir joué Steve Rogers, alias Captain America, dans l’univers cinématographique Marvel. Depuis, il a apparemment pris sa retraite de ce rôle et a poursuivi sa carrière d’acteur. Ses projets à venir incluent la comédie de science-fiction d’Adam McKay Ne cherchez pas, l’animé Histoire de jouet retombées Année-lumière, et le thriller d’action des frères Russo L’homme gris. Le temps nous dira si Le garde du corps vient aussi vers lui, mais Lizzo garde probablement les doigts croisés.

https://ew.com/movies/lizzo-wants-to-costar-with-chris-evans-bodyguard-remake-tiktok-video/

