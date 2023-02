Qui est Laura Valdivia et ce que cela signifie pour « The Snow Girl »

Bien que le cas de Amaya Martin a été résolu dans la première saison de « La fille des neiges », la scène finale de la série Netflix a suscité de nombreuses interrogations. Qui pouvait déjà voir le adaptation du livre de Javier Castillo ils se demandent qui est Laura Valdivia.

A la fin de la série, alors que Miren présentait son livre, elle reçoit une enveloppe avec la phrase : « Voulez-vous jouer ? » et le polaroid d’une fille attachée avec la légende : « Laura Valdivia, 2012″. C’est à propos de qui?

Nous aurons la réponse dans le livre suivant de l’écrivain espagnol, qui est devenu l’un des romanciers les plus vendus dans son pays après avoir publié son premier livre, « Le jour où la santé mentale a été perdue », sur Kindle, après avoir été rejeté par plusieurs éditeurs. éditeurs.

Avant de continuer, jetez un œil ici. Bande-annonce de « La fille des neiges ».

QUI EST LAURA VALDIVIA, LE NOM QUI APPARAÎT À LA FIN DE « THE SNOW GIRL » ?

Laura Valdivia est le nom que la série Netflix utilise pour Gina Pebbles, l’une des Victimes du « Jeu de l’âme »la pseudo suite du livre « The Snow Girl » de Javier Castillo.

La scène finale du programme télévisé fait clairement référence au début du cinquième livre de l’écrivain espagnol. À l’origine, ses histoires se déroulaient aux États-Unis, donc lors de leur adaptation en Espagne, plusieurs noms de personnages ont changé.

Nous sommes presque sûrs que Laura Valdivia serait l’équivalent de Gina Pebbles, puisque quelque chose de similaire se produit dans « The Game of the Soul ». Miren reçoit le même message et la même photo, seuls le nom et la date ont été modifiés.

Le polaroid que Miren a reçu à la fin de la série espagnole « La chica de nieve », où Laura Valdivia apparaît (Photo : Netflix)

Cela pourrait signifier que Netflix et Atypical Films sont prêts à préparer la suite de l’histoire de Miren Rojo, où il doit résoudre une autre affaire liée aux femmes.

QU’EST-CE QUE « LE JEU DE L’ÂME » ?

« Le jeu de l’âme » tourne aussi autour d’un autre crime dont une femme est victime. Dans ce cas, c’est une jeune fille de 15 ans nommée Alison Hernández qui apparaît crucifiée dans une banlieue de la périphérie de New York.

Par coïncidence, Miren Triggs (qui apparaît sous le nom de Miren Rojo dans la série Netflix) présente son livre lorsqu’un inconnu lui laisse une enveloppe avec une photo d’une fille disparue il y a 9 ans.