Qui est qui dans Barracuda Queens : distribution de la nouvelle série suédoise Netflix

Barracuda Queens est sortie, une série qui s'annonce comme la préférée des abonnés Netflix dans les semaines à venir. Découvrez son casting principal !



© Photo par Ulrika Malm/Avec l’aimable autorisation deBarracuda Queens est le nouveau Netflix : son casting complet.

La semaine a bien commencé pour le service de streaming netflix, puisque depuis ce lundi 5 juin, ils ont dans leur super catalogue Reines barracudas, une série suédoise créée par Amanda Adolfsson. Sa prémisse suit quatre amis adolescents dans les années 90 qui ont un groupe et, après avoir gaspillé leur argent, partent en tournée avec leurs voisins millionnaires. Ensuite, nous vous invitons à rencontrer son casting principal.

+Qui est qui dans Barracuda Queens : distribution de la série

Tindra Monsen est Klara Rapp :

Elle est la fille parfaite et est actuellement à l’école de droit. Se remettant de ses folles nuits à l’hôtel, elle s’est endormie dans la salle de bain et a été condamnée à une amende pour dommages, elle ne peut donc pas laisser ses parents découvrir combien elle doit payer. C’est son premier gros crédit.

Sandra Zubovic est Frida Rapp :

Ce personnage remplit le rôle de la sœur de Klara. Heureusement, il trouve la facture des dommages avant son père, ce qui permet de garder le secret encore un peu. L’actrice a également fait partie de JJ+E.

Sarah Gustafsson est Amina Khalil :

Il est la première cible du groupe de braquage, bien que les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Cependant, elle finit par être plus intéressée à rejoindre le groupe et apporte sa propre perspective sur les vols. Vous avez également vu l’actrice dans Huss, Eagles, Allt som blit kvar et dans mot dans.

Tea Stjärne est Mia Thorstensson :

Ses parents sont séparés et elle est choquée par la révélation de son père lors d’une réunion Lollo qu’elle est sur le point d’avoir un nouveau frère. Elle dit aussi, de son propre aveu, qu’elle n’a pas d’argent, donc elle ne sait pas vraiment comment elle peut aider à résoudre le problème des filles. Ses crédits incluent Tla fille du sorcier, Sune, Tjuvarnas jul et Bamse et la cité des voleurs.

Le reste du casting de la série Reines barracudas de Netflix est complété par :

Mirja Turestedt dans le rôle de Viveca Rapp

Johannes Kuhnke comme Claes Rapp

Izabella Scorupco comme Margareta Millkvist

Carsten Bjørnlund dans le rôle de Lars Millkvist

Max Ulveson dans le rôle de Millkvist Street

Michaela Thorsén dans le rôle de Cecilia Thorstensson

Meliz Karlge comme Laila Khalil

Gino Estera comme Farshid Khalil

Christian Fandango Sundgren comme Tobias

