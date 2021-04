Réaffirmant notre engagement à lutter contre les inégalités – Spotify

Jour après jour, on nous rappelle jusqu’où nous devons tous aller pour lutter contre le racisme et les inégalités systémiques dans notre société et notre entreprise. Le soutien de Spotify à la communauté noire reste inébranlable et notre engagement à faire plus est plus fort que jamais. Nous avons fait des progrès dans nos efforts, mais nous avons encore un long chemin à parcourir.

Aujourd’hui, nous partageons nos progrès et comment nous prévoyons de faire davantage pour continuer à lutter contre le racisme et l’injustice.

Combattre le racisme sur notre lieu de travail

Notre engagement à lutter contre les inégalités et le racisme commence dans nos couloirs – à la fois physiques et virtuels – c’est pourquoi la diversité au travail (qui nous sommes) et l’inclusion (comment nous nous engageons les uns avec les autres) sont toutes deux si importantes pour atteindre l’équité. le Stratégie 5 étoiles BLK a contribué à avoir un impact holistique et durable chez Spotify en mettant l’accent sur Personnes, dons et collecte de fonds, politique, contenu et culture Spotify.

Certains de nos progrès jusqu’à présent en ce qui concerne notre propre peuple comprennent:

Lancement de notre stratégie d’embauche inclusive. Fin décembre 2020, la représentation des Black Spotifiers aux États-Unis est passée à 8,3% (contre 6,4% en juin 2020, 5,7% en 2019 et 3,7% en 2017), avec 7,2% au niveau Director + fin décembre 2020.

Réorganiser et étendre l’équipe DIB (Diversité, Inclusion et Appartenance) pour englober les équipes de DIB Strategy Specialists, Early Career Pipeline, Heart & Soul, Inclusive Hiring et Social Media & Digital Storytelling.

Lancement de la Black Coaching Initiative, avec plus de 60 membres BLK participant au coaching exécutif et 30 membres BLK participant à l’académie de marque personnelle.

Développer un pôle éducatif pour l’apprentissage et le développement de la diversité, de l’inclusion et de l’appartenance.

Mise à jour de notre contenu sur l’équité raciale sur notre site web carrière externe et élargir notre contenu sur DIB via le Rapport sur la durabilité, l’équité et l’impact 2020 .

Effectuer un changement de politique

Notre engagement en faveur du changement de politique consiste à utiliser la portée mondiale et l’influence de Spotify pour effectuer et conduire un changement réel. Nous le ferons en soutenant la législation et en finançant des organisations qui font vraiment une différence dans la recherche de l’équité raciale. Notre initiative de dons nous offre la possibilité de créer des programmes et des partenariats stratégiques axés sur l’autonomisation de la prochaine génération de créateurs noirs. Quelques exemples:

Le programme de dons et de dons en équité raciale de Spotify a engagé 10 millions de dollars – y compris l’équivalent de 3 millions de dollars provenant des dons des employés de Spotify à travers le monde – à plus de 300 organisations. Les 7 millions de dollars restants seront reversés à plus de 15 organisations vouées à inspirer, connecter et élever la prochaine génération de voix et de créateurs noirs. Ceux-ci inclus:

Spotify parraine le Suivi législatif de l’État de justice raciale , qui suit et recommande les politiques des gouvernements étatiques et locaux qui traitent des pratiques policières, du système de justice pénale et de l’accès aux bulletins de vote. Plus précisément, Spotify soutient des projets de loi sur la réforme de la police (y compris le George Floyd Justice in Policing Act), participe à une journée de lobbying conjointe le 12 mai dans plusieurs secteurs et fait du juin un jour férié aux États-Unis.

Autonomiser et célébrer les créateurs sur la plate-forme

Nous nous engageons à utiliser notre puissante plate-forme pour autonomiser et célébrer les créateurs de toutes races, ethnies, religions, identité sexuelle et sexe, et organiser les meilleures destinations audio mettant en vedette des femmes noires, LGBTQIA +, AAPI, et d’autres voix sous-représentées. Quelques exemples dont nous sommes fiers:

En juin dernier, en l’honneur de Blackout mardi, nous avons déclaré: En ce jour – et tous les jours – Spotify soutiendra nos employés, amis, partenaires, artistes et créateurs dans la lutte contre le racisme, l’injustice et l’iniquité. Nous utilisons la puissance de notre plate-forme pour soutenir les créateurs noirs, amplifier leur voix et accélérer des conversations significatives et des changements nécessaires depuis longtemps.

Nous continuons de nous tenir aux côtés de la communauté noire et de lutter contre le racisme, l’injustice et l’iniquité dans le monde.