Les personnages de la suite de Star Wars reviendront taquine Kathleen Kennedy

Dans des nouvelles qui susciteront des réactions aux deux extrémités du spectre critique, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a taquiné de futurs projets impliquant des personnages de Disney Guerres des étoiles trilogie de la suite. Bien qu’elle n’offre pas trop de détails, Kennedy a révélé que la troisième génération de héros de Star Wars reviendrait aux côtés de séries comme Disney + Le Mandalorien, Le Livre de Boba Fett, et Obi Wan Kenobi.

« Certes, ce ne sont pas des personnages que nous allons oublier. Ils vivront, et ce sont des conversations qui se déroulent également avec l’équipe créative. »

Bien que les suites de Disney aient commencé sur des bases assez solides avec 2015 Star Wars : Le Réveil de la Force, les choses se sont rapidement effondrées à la suite de la grande division du réalisateur Rian Johnson Star Wars : Les Derniers Jedi en 2017. Alors que certains fans ont adopté les idées et les subversions de Johnson pour une galaxie lointaine, très lointaine, et pour beaucoup, il s’agissait d’une tentative claire de rafraîchir la franchise de longue date en s’éloignant de certaines des traditions plus traditionnelles de Star Wars, d’autres étaient substantiellement moins impressionné, croyant Les derniers Jedi être de loin le pire épisode de la franchise et même irrespectueux envers la trilogie originale emblématique de George Lucas.

Les Guerres des étoiles la trilogie de la suite s’est terminée avec… des résultats mitigés en 2019 Star Wars : L’Ascension de Skywalker, qui a vu la renaissance de l’empereur Palpatine, qui ressuscite… d’une manière ou d’une autre et qui mène à la bataille entre la Résistance et le Premier Ordre tandis que le conflit légendaire des Jedi avec le Seigneur Sith atteint son paroxysme. Pour conclure l’histoire principale du guerrier Jedi de Daisy Ridley, Rey, des combattants de la résistance Finn et Poe Dameron joués respectivement par John Boyega et Oscaar Isaac, et de l’apprenti de Dark Side devenu héros Ben Solo AKA Kylo Ren, joué par Adam Driver, il y a certainement des zones explorer au-delà des pièges de la trilogie, y compris ce qui est arrivé aux personnages avant, pendant et après les événements dramatiques montrés sur le grand écran.

Depuis la sortie de L’ascension de Skywalker, il y a eu une multitude de bandes dessinées et d’autres médias qui tentent de combler certaines des lacunes laissées par les sorties sur grand écran, et sans aucun doute, Lucasfilm pourrait s’en inspirer s’ils décidaient de réintroduire Finn et Rey. La question demeure cependant, après la déception des efforts de Disney avec Les derniers Jedi et son suivi, faire Guerres des étoiles les fans veulent même que ces personnages reviennent ?

Heureusement, Disney a gagné la faveur des fans depuis la sortie de la série Disney + extrêmement populaire et acclamée par la critique, Le Mandalorien. Reprenant après la défaite de l’Empire aux mains des forces rebelles, la série suit un chasseur de primes solitaire opérant dans la Bordure Extérieure, loin de la domination de la Nouvelle République, explorant ses aventures à travers la périphérie de la galaxie et sa relation avec le mystérieux Grogu.

Le Mandalorian a maintenant créé sa propre sous-franchise, avec des goûts Le livre de Boba Fett et Ahsoka à suivre, ainsi que les prochaines Obi Wan Kenobi série, qui suivra le maître Jedi pendant son séjour sur Tatooine veillant sur un jeune Luke Skywalker. Le temps nous dira si Lucasfilm décide d’utiliser cette bonne volonté pour essayer de ramener les personnages de la trilogie de la suite dans la mêlée. Cela nous vient d’Empire.





