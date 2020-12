Le docteur Strange, l’acteur Scott Adkins, souhaite qu’il se tienne plutôt pour le rôle de Kraven dans Spider-Man

Les cinémas d’action les moins bien gardés secrets, Scott Adkins, est déjà apparu dans l’univers cinématographique Marvel une fois en tant qu’homme de main Lucian en 2016 Docteur Strange, mais maintenant, l’acteur souffre de la malédiction du recul. En espérant qu’il pourra un jour jouer à nouveau, cette fois en tant que personnage différent, Adkins a même l’intention de déterminer qui il aimerait jouer, avec la star des arts martiaux qui revendique Homme araignée méchant Kraven le chasseur.

« Je suis un grand fan de bandes dessinées Marvel, en particulier Homme araignée. Spider-Man était celui qu’il me fallait quand j’étais enfant. Je n’ai pas très bien réussi à l’école. Cela ne m’intéressait pas vraiment. J’avais des problèmes. J’étais en retard avec la lecture, apparemment. Alors ma grand-mère allait chercher les bandes dessinées. Donc, chaque week-end, j’allais chez mes Nan et il y avait un tas de bandes dessinées Spider-Man. Et oui, je me suis bien intégré à Spider-Man, et il a toujours été le gars pour moi. Je jouerais Kraven the Hunter, apparemment. Avec Yuri Boyka, il y a beaucoup de Kraven dans ce type. Je veux dire, je vais retirer celui-là sans problème. Allons. Mais je vais vous dire comment vous obtenez un rôle; vous ne déclarez jamais publiquement que vous le voulez. Parce qu’alors vous ne l’obtiendrez jamais. Donc je ne joue pas avec ça. Titre: Scott Adkins n’en veut pas. «

D’accord, donc Adkins dit spécifiquement qu’il ne veut pas le rôle de Kraven dans aucun projet futur, mais nous savons tous ce qu’il veut vraiment dire. Malheureusement, l’acteur estime qu’il a été trop rapide pour accepter un rôle dans le MCU, ne sachant pas qu’il pourrait y avoir de meilleures opportunités sur toute la ligne en dehors d’une petite partie dans Docteur Strange.

« Tu sais quoi, honnêtement, j’aurais aimé ne pas avoir joué ce rôle. Pour être honnête avec toi, j’ai l’impression qu’avec le recul, j’aurais probablement dû attendre quelque chose de mieux. Je suis toujours trop honnête. Ça va probablement pour être votre titre, mais vous voyez ce que je veux dire? C’est comme le multi-couplet, et ils vont ramener Lucian et les Zélotes? Je ne pense pas qu’ils vont faire ça. J’aurais dû attendre quelque chose de mieux. Ils font tellement de films, je suppose qu’ils vont devoir régurgiter certains acteurs et je suis à peine reconnaissable. Je veux dire, j’ai eu un dialogue, et ils l’ont coupé du film. C’est comme, ‘merci beaucoup les gars.’ «

L’apparition mineure d’Adkins dans le MCU ne devrait pas vraiment lui faire obstacle, plusieurs acteurs étant revenus dans des rôles différents dans le passé. La star d’action regarde certainement le rôle, en particulier sous le couvert de Yuri Boyka dans le Incontesté franchise, et il possède clairement les prouesses et les côtelettes de combat pour aller de pair avec Homme araignée, mais, malgré sa passion évidente pour le rôle, Adkins a-t-il la capacité de décrire correctement le supervillain émotionnellement intense quand il fait finalement ses débuts sur grand écran?

Créé par Stan Lee et Steve Ditko, Kraven the Hunter est apparu pour la première fois dans L’incroyable homme-araignée N ° 15 en 1964. Né Sergei Kravinoff, Kraven a été élevé en Russie à l’époque de la Révolution russe. Après avoir trouvé un emploi au Kenya, en Afrique, Kraven a commencé sa carrière en utilisant les outils typiques du chasseur, mais avec le temps, il a développé une préférence pour abattre les gros animaux à mains nues. Après avoir rencontré un sorcier vaudou nommé Calypso, Kravinoff reçoit une potion à base de plantes qui améliore sa force, sa vitesse et ses sens, tout en prolongeant sa vie. Finalement, Kraven se fatigue de la chasse au gros gibier et est attiré par Spider-Man, devenant lentement obsédé par le fait d’être l’homme pour attraper le sympathique wallcrawler du quartier.

Triple frontière le réalisateur JC Chandor a récemment été embauché pour diriger un Kraven projet, et avec le MCU sur le point d’ouvrir les portes du multivers avec Docteur Strange 2 et Spider-Man 3, qui sait ce qui pourrait arriver. Ne perdez pas espoir, Scott.

