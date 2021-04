Dragon Ball Super: Manga construit une nouvelle rivalité divine

Dans le chapitre actuel de Dragon Ball Super sera tout pour la venue Affrontement entre Goku, Vegeta et Granolah mis en place. Cependant, Beerus et Whis semblent également avoir un intérêt particulier pour l’issue de ce combat; après tout, l’un de leurs étudiants pourrait le guerrier le plus puissant du 7e univers défaite. Voici une nouvelle rivalité construit entre les deux personnages divins.

Comment cela se passe-t-il exactement, nous aimerions examiner de plus près avec vous dans ce qui suit, mais Attention, spoilers à venir!

Dragon Ball Super: la rivalité divine entre Beerus et Whis prend forme

Pendant que Whis ont été honnêtes depuis un certain temps essayer d’obtenir Goku et lui, puisque notre protagoniste l’ultra instinct Peut s’activer à volonté, encore plus pris en charge, Beerus et Vegeta en avaient un début plutôt cahoteux. Au début, il semblait que le Dieu de la Destruction devenait simplement le prince Saiyan avec désinvolture quelques conseils pour sa formation en cours de route, mais dans le 71e chapitre Manga de la série récemment publié, nous voyons comment Beerus entraîne son «élève» activement soutenu.

Celui qui est particulièrement intéressant Dynamique entre les quatre personnagesquand Goku et Vegeta ont rencontré Whis sur le chemin de la terre vouloir faire. Notre personnage principal « Dragon Ball Super » a déjà hâte de pouvoir tester ses nouvelles compétences ultra-instinctives dans un vrai combat et se montre en face ses récentes avancées avec Whis convaincu de pouvoir survivre au combat contre le guerrier le plus puissant du 7ème univers.

Beerus tend une boucle d’oreille à Vegeta / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Beerus, en revanche, semble être la confiance de Goku dans ses pouvoirs angéliques aiguisés Assez ennuyeux. Pour cette raison il tend une boucle d’oreille à son protégé Vegeta et le même qu’il porte. C’est un symbole de tous ceux qui la technique de « destruction » être en mesure de les utiliser avec succès. Il dit alors à Vegeta de prouver que ce pouvoir des dieux de destruction est supérieur aux techniques des anges être.

Whis en prend acte avec un sourire et puis peint, comme dans l’arc « Résurrection ‘F' », sa marque sur le costume de Goku. Ceci, à son tour, agace Beerus parce qu’il l’appelle un défi à un duel évalue, auquel Whis répond simplement que ce n’est pas lui qui l’a lancé. Vegeta assure à Beerus qu’il n’a pas l’intention de perdre contre Gokuce qui amène un sourire sur le visage de Dieu. En plus de la rivalité entre nos deux guerriers Saiyajin, « Dragon Ball Super » est maintenant aussi intelligemment établi ici une rivalité divine entre Beerus et Whis, entre dieux et anges.

Beerus est en colère contre Whis / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

De plus, le chapitre actuel du manga suggère à nouveau que Beerus et Whis avec Vegeta et Son-Goku dans une certaine mesure positionner leurs successeurs potentiels. Depuis plusieurs années, une théorie populaire au sein de la communauté Dragon Ball Son Goku et Vegeta à la fin de leur voyage comme un ange et un dieu de la destruction pourrait être responsable de leur 7e univers. Une théorie qui se nourrit encore plus.

Si tout cela se produira réellement et comment Son-Goku et Vegeta s’opposent Granolah pourra affirmer, nous ne le découvrirons probablement que plus tard dans l’histoire. Le prochain chapitre « Dragon Ball Super » paraîtra le 20 mai 2021 à MANGA Plus.