Anime Streaming App Funimation révisé sur PS5, PS4

Filiale Sony et service de streaming d’anime populaire Funimation a une nouvelle application sur PlayStation 5 et PS4, qui révise complètement l’interface utilisateur pour les fans. Disponible maintenant sur les formats susmentionnés, l’application mise à jour comprend un tas de fonctionnalités souvent demandées, y compris des sous-titres personnalisables et un calendrier du contenu à venir.

N’oubliez pas que si vous souhaitez essayer Funimation, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois grâce au programme en cours. Jouez à la maison programme que Sony a exécuté pendant la crise des coronavirus. Cela vous donnera autant d’anime à la demande et sans publicité que vous pourrez en gérer pendant la période d’échantillonnage. Pour plus de détails, cliquez ici.