Réactions et mèmes de l’épisode 3 de The Falcon and The Winter Soldier

Le faucon et le soldat de l’hiver est revenu à l’écran Disney + ce vendredi et a à nouveau créé une forte tendance dans le public. Tôt, les fans ont pensé à un nouveau chapitre qui avait tout– Des combats épiques à une période passionnante. La musique de Wakanda et les deux chiffres de Sharon Comme Zemo, s’est démarquée parmi de nombreux commentaires. Découvrez les réactions et les mèmes!

« Sam et Bucky se rendent dans un refuge criminel à la recherche d’informations sur le sérum de super soldat », est le synopsis officiel de cette première qui a duré 54 minutes et a commencé là où la seconde s’était terminée avec Visite de Bucky et Sam à Zemo en prison. Cette scène a conduit à un plan pour faire sortir le prisonnier et l’avoir comme allié pour le reste du chapitre.







Précisément le personnage joué par Daniel Brühl C’était l’une des surprises de l’épisode et il est tombé très bien parmi les fans, au point d’avoir plus d’acceptation que le New Captain America. Le méchant de Marvel a montré un visage totalement différent travaillant à récupérer le sérum de super soldat et les fans ont aimé le voir côte à côte avec Bucky et Sam. La séquence où on le voit danser lors d’une fête était parmi les plus mis en avant par les fans.

Sharon Carter Il a également volé beaucoup de regards lors du lancement de ce vendredi. Agent 13 joué par Emily VanCamp conclu un accord avec The Falcon et The Winter Soldier. « Vous nous soutenez et j’essaie de les amener à vous pardonner », était le pacte proposé par Sam et accepté par Sharon. Le personnage avait alors des scènes importantes comme sa confrontation contre les chasseurs de primes quand ses collègues parlaient à Wilfred Nagel.

La finale a eu un autre moment passionnant pour le public par l’apparition d’Ayo, chef de la sécurité du roi de Wakanda. Le personnage joué par Florence Kasumba était accompagné de la musique caractéristique de Wakanda et a causé la tristesse des fans en se rappelant Chadwick Boseman.

Épisode 3 du faucon et du soldat de l’hiver il a aussi laissé des mèmes drôles. Les téléspectateurs ont été amusés par les références et les œufs de Pâques inclus, entre autres.