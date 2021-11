La bande-annonce de Puff: Wonders of the Reef suit un bébé poisson-globe à travers la grande barrière de corail

Une bande-annonce est sortie pour Puff : les merveilles du récif. Anciennement connu sous le nom Micromondes : Récif, le titre est le premier documentaire original australien de Netflix. Le documentaire parle d’un bébé poisson-globe qui voyage à travers un monde microscopique merveilleux rempli de créatures fantastiques alors qu’il cherche une maison dans la Grande Barrière de Corail. Il devrait commencer à être diffusé sur Netflix le 16 décembre et avant la première, vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « Suivez un bébé poisson-globe à travers un récif de corail vibrant alors qu’il apprend à survivre et à prospérer tout au long de sa première année de vie – un voyage extraordinaire pour un petit poisson qui commence plus petit qu’un ongle humain. Pour la première fois, des scientifiques, des cinéastes et des documentaristes ont combiné leurs compétences pour nous transporter dans le petit monde de Puff – un monde où le drame se déroule à des échelles trop rapides, trop lentes ou trop petites pour que l’œil humain puisse les percevoir.

Racontée par l’actrice australienne de renommée internationale Rose Byrne, c’est l’histoire des minuscules créatures souvent négligées qui vivent dans l’un des écosystèmes les plus diversifiés de la Terre, et de l’interdépendance de la vie qui relie notre monde au leur. Tourné en Australie sur la Grande Barrière de Corail, les techniques sophistiquées de super macro développées spécifiquement pour le film plongeront les spectateurs dans le monde exquis des habitants minuscules, étranges et merveilleux du récif.

Le documentaire est réalisé par Nick Robinson de Wild Pacific Media, les créateurs de films documentaires primés, L’Odyssée des océans en Australie, Kakadu, et La vie sur le récif. La cinématographie est de Pete West de BioQuest Studios, leader mondial des technologies les plus avancées en matière de cinéma et de photographie sous-marine. Electra Manikakis, Nick Robinson, Peta Ayers, Pete West, Louise Polain et Daniel Stoupin produisent.

Rose Byrne, la narratrice du documentaire, est une actrice australienne qui a déjà remporté la Volpi Cup de la meilleure actrice pour son rôle dans La déesse de 1967. Elle est depuis apparue dans des films américains comme Star Wars : L’Attaque des Clones, Troie, 28 semaines plus tard, Demoiselles d’honneur, et le X Men films, ainsi que dans la série thriller Dégâts, qui lui a valu des nominations aux Emmys et aux Golden Globes. Plus récemment, elle a fait des voix pour le Pierre Lapin films et a joué dans la série Apple TV + Physique, qui a fait ses débuts en juin et a été renouvelé pour la saison 2.

« Nous [shot] le scénario national en un seul bloc, et à la fin, je faisais de mauvais rêves », a déclaré Byrne à propos du tournage Physique, via Vanity Fair. « Je ne dormais pas bien. Cela commençait à me mettre sous la peau. J’adore Rory Scovel ; il n’aurait pas pu être plus une personne agréable avec qui travailler. Mais c’est un mariage dysfonctionnel, et c’est un endroit dysfonctionnel pour y être tous les jours pendant 12 heures. J’ai trouvé cela difficile à ébranler.

Fournir un travail de voix off pour un charmant documentaire sur un bébé créature marine devrait être un bon nettoyant pour la palette. Puff : les merveilles du récif commencera à diffuser sur Netflix le 16 décembre 2021.





