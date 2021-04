Comment essayer HBO GO gratuitement

Profitez de la période d’essai HBO GO totalement gratuite.

Profiter des meilleures séries et films d’aujourd’hui est vraiment facile grâce au nombre de plateformes de streaming à portée de main.

Bien que Netflix soit le plus connu et le plus populaire, nous ne pouvons pas oublier d’excellentes alternatives telles que Disney + ou HBO. Et nous voulons parler de ce dernier.

Pourquoi saviez-vous que vous pouvez essayer HBO GO complètement gratuitement? Des centaines de films et de séries de haute qualité sur votre smartphone ou votre tablette sans rien payer. Nous vous l’expliquons.

Comment activer la période d’essai gratuite de HBO GO

HBO GO est une application qui nous donne un accès immédiat et illimité (quand et où nous voulons) à nos séries préférées de HBO, ainsi qu’à des films, des documentaires et d’autres contenus.

Bien que pour profiter de tout le contenu de HBO GO, nous devons avoir un abonnement actif à HBO, Il a une période d’essai gratuite dans le cas où nous sommes de nouveaux abonnés, une période qui nous servira non seulement pour tester la plateforme, mais aussi pour voir tout le contenu que nous voulons ou pouvons.

Pour démarrer l’essai gratuit sur HBO GO, il vous suffit de télécharger l’application sur votre appareil Android, cliquez sur « Démarrer l’essai gratuit » et suivez les étapes pour créer un compte.

Vous devez simplement garder à l’esprit que pour utiliser l’essai gratuit, nous devons entrer un mode de paiement valide bien que rien ne nous sera facturé À moins qu’une fois l’essai gratuit terminé, nous souhaitons continuer à utiliser le service HBO.

La durée de l’essai gratuit dépend du pays et du fournisseur, bien qu’en règle générale, ce délai soit généralement de 14 ou 30 jours.

HBO GO est disponible sur les ordinateurs, iPad, iPhone, Apple TV, Appareils Android de tout type et certains modèles de téléviseurs intelligents tels que LG ou Samsung.

