Demi Lovato revit sa surdose quasi fatale de 2018 dans un nouveau clip

La dernière version de Demi Lovato est accompagnée d’un avertissement – pour une bonne raison.

Du jour au lendemain, la chanteuse a sorti un clip puissant et brut pour son single «Dancing with the Devil», et dans celui-ci, elle revisite une partie douloureuse de son passé.

Un message en haut de la séquence de cinq minutes avertit: « Cette vidéo contient du contenu décrivant la toxicomanie, la consommation de drogues, les traumatismes et les abus sexuels qui peuvent être déclencheurs pour certains. »

C’est un avertissement à prendre au sérieux avant d’appuyer sur play, car ce qui suit dans la vidéo est un aperçu graphique de la surdose de 2018 que Lovato a subie, de la rechute à la réanimation et aux difficultés qu’elle a rencontrées tout au long de tout cela.

La scène s’ouvre avec la jeune femme de 28 ans dans un lit d’hôpital, chantant sur la pente glissante qui l’a éloignée de six ans de sobriété. «Un peu de vin rouge, ça ira», chante-t-elle alors que le clip lui renvoie un flash dans un bar qui repousse des boissons de plus en plus fortes.

En rapport

Dans le refrain, elle dit: «Je dansais avec le diable, hors de contrôle / Je suis presque arrivé au paradis / C’était plus proche que vous ne le pensez.

Dans un récent documentaire YouTube Originals sur sa vie qui partage le nom de la chanson, elle a partagé quelques détails sinistres sur l’overdose.

« Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c’était vraiment mauvais », a-t-elle déclaré dans le film. «J’ai eu trois accidents vasculaires cérébraux. J’ai eu une crise cardiaque. J’ai subi des lésions cérébrales à cause des accidents vasculaires cérébraux. Je ne peux plus conduire et j’ai des angles morts dans ma vision. J’ai également eu une pneumonie et une défaillance d’organes multiples.

Les médecins lui ont dit qu’elle avait «cinq à 10 minutes et si mon assistant n’était pas venu, je ne serais pas ici aujourd’hui».

En rapport

La vidéo capture cet esprit déchirant alors que Lovato, conçue pour ressembler à ce qu’elle était au moment de l’événement, est retrouvée inconsciente dans un lit et les ambulanciers se démènent pour la garder en vie. Dans les scènes de l’hôpital, elle a été vue recevoir de l’oxygène, des médicaments intraveineux et des transfusions sanguines, avant de devenir plus forte et finalement de partir.

Mais alors qu’elle sort de l’hôpital dans les mêmes vêtements qu’elle a montrés dans les différentes scènes de consommation d’alcool et de drogue, Lovato semble reconnaître la nature fragile de survivre à une surdose et d’éviter une rechute future. La caméra fait un panoramique pour montrer une boule à facettes qui était dans le bar plus tôt.

Dans une interview avec Ellen DeGeneres l’année dernière, Lovato a déclaré qu’elle avait été si ouverte à propos de son expérience dans le but d’aider d’autres personnes à traverser des batailles similaires avec la toxicomanie.

«Si vous passez par là, vous pouvez vous-même passer par là», dit-elle. «Vous pouvez passer de l’autre côté et cela peut être cahoteux, mais vous êtes un 10 sur 10. N’oubliez pas. Et, tant que vous en assumez la responsabilité, vous pouvez la dépasser et apprendre à vous aimer de la manière dont vous méritez d’être aimé. «