Google Maps met à jour “ Onglet enregistré ” pour faciliter l’accès aux emplacements enregistrés

L’onglet Enregistré de Google Maps est en cours de mise à jour. Pour ceux qui ne le savent pas, Plans les utilisateurs peuvent mettre en signet des monuments, des restaurants, des parcs et des sites touristiques pour une conservation organisée. Dans la version repensée, google abandonne les onglets présents dans la section et les remplace par un flux de carrousels.

Désormais, les utilisateurs pourront “trouver et mémoriser les lieux qui comptent le plus” pour eux plus facilement, selon un blog Google. Greg Backstrom, chef de produit chez Google Maps, a écrit que dans le monde, les gens ont sauvé plus de sept milliards d’emplacements sur Google Maps et le fait que le tourisme global soit suspendu en raison de la pandémie, les gens n’ont pas cessé de sauvegarder des places sur leurs listes de souhaits.

Les mises à jour sont bienvenues car elles facilitent l’utilisation de l’onglet Enregistré. Les emplacements et restaurants que vous enregistrez sur l’application seront assortis de différentes manières une fois que vous aurez mis à jour votre Plans app. Pour vous souvenir du dernier élément enregistré, vous pouvez rechercher le carrousel “Enregistré récemment”. D’autre part, l’application vous aidera à détecter les lieux proches de votre emplacement géographique en les gardant sous la division distincte «Enregistré à proximité». Google mentionne que cela ne fonctionnera que si vous avez autorisé Plans pour connaître votre emplacement.

Une autre nouveauté est celle de se souvenir des lieux que vous avez visités dans le passé. “Si vous avez choisi d’activer le paramètre d’historique des positions, vous pouvez utiliser votre chronologie pour vous souvenir des lieux que vous avez visités et des itinéraires que vous avez empruntés”. Google mentionne que les lieux seront triés en fonction de l’heure, de la ville, de la région ou du pays.

Selon 9to5 Google, il existe également une catégorie “ Liste ” présente dans l’application où vous pouvez créer des listes séparées pour vos lieux préférés, des lieux favoris ou une liste de souhaits. Il a ajouté que la mise à jour est déjà disponible pour les utilisateurs d’Android mais qu’elle n’est pas encore disponible sur les appareils iOS.

