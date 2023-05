Nero, le superyacht de luxe inspiré du design légendaire du Corsair IV de 1930 de JP Morgan

Le monde des superyachts est très particulier. Il semble être en constante évolution, montrant qu’il peut toujours y avoir des projets plus grand, plus cher et plus luxueux. Et quand cela ne suffit pas, des navires de soutien avec leur propre héliport et même la possibilité de déployer des mini-sous-marins ou des jet-skis font également leur apparition.

Les superyachts livrés ces dernières décennies, comme celui de Jeff Bezos, se distinguent souvent par leur design avant-gardiste. Autrement dit, ils se caractérisent par des lignes modernes et des ajouts technologiques à la recherche du confort et du divertissement des passagers. Mais tous ceux qui achètent ce type de bateau ne sont pas attirés par la modernité.

Superyachts de conception classique au 21e siècle

Certains préfèrent les superyachts classiques. L’un d’eux est l’homme d’affaires britannique Neil Taylor. Comme le rapport Robb le recueille, le milliardaire était obsédé par le Corsair IV, un navire emblématique en raison de ses caractéristiques, histoire et fin tragique. C’était l’un des luxes les plus précieux du célèbre banquier JP Morgan junior.

L’homme de la finance américain prospère a pris sur lui de poursuivre la tradition familiale. Son père, JP Morgan (image ci-dessous), avait dépensé des millions de dollars sur deux navires de luxe, le Corsair, le Corsair II et le Corsair III. En effet, lors du lancement de ce dernier en 1898, un journaliste lui demande combien coûterait l’exploitation du superyacht. La réponse de Morgan Sr. a été : « Monsieur, si vous devez poser cette question, vous ne pouvez pas vous le permettre. »

Comme le souligne SSMaritime, JP Morgan Junior a commandé le chantier naval Bath Iron Works pour le Corsair IV. Et le projet était vraiment énorme pour l’époque : ce serait le plus grand bateau privé construit aux États-Unis, et regorgerait de luxe et de détails de créateurs. Finalement, le projet se concrétise en 1930.

Morgan Junior a pris livraison du navire, l’a surnommé « Princesse de la mer » et en a profité pendant des années. Cela a changé avec le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1930, lorsque le Corsair IV est devenu une partie de l’Amirauté britannique, et a ensuite été vendu à Pacific Cruise Lines, où il a été reconverti, cette fois en navire de croisière de luxe.

Le corsaire, comme nous le disons plus haut, a eu une fin tragique. En 1949, il naviguait au large d’Acapulco lorsque frapper des rochers. La caisse fut gravement endommagée et le navire qui avait appartenu à JP Morgan junior coula. Heureusement, tous les passagers et l’équipage ont été évacués et personne n’a été blessé.

La « réincarnation » du Corsaire en Néron

Au début des années 2000, l’homme d’affaires britannique susmentionné, Neil Taylor, a commencé la tâche ardue d’acheter un bateau d’occasion pour une restauration aussi proche que possible de la conception du Corsair VI. Cette tâche n’a pas porté ses fruits et le milliardaire a pris une décision radicale : fonder sa propre entreprise et diriger la conception et la construction d’une réplique.





Ainsi, le constructeur chinois de yachts Yantai CIMC Raffles Shipyard s’est mis au travail et a livré en 2008 le Superyacht de 90 mètres qui était surnommé Néron.Ce qui est curieux, c’est que la création de Taylor n’est pas restée en sa possession. Un an plus tard, il a été mis en vente et il a changé plusieurs fois de propriétaires au fil des ans.





Il est actuellement entre les mains de Burgess Yachts, qui loue le yacht. La société note qu’elle « incarne tout le glamour de l’âge d’or de la voile ». Nero dispose d’un système de propulsion conventionnel propulsé par deux moteurs diesel MAK 9M20 Caterpillar, atteignant une vitesse de pointe de 17 nœuds et une vitesse de croisière de 13 nœuds.





Si nous parlons de l’intérieur, nous trouvons une salle de sport avec des tapis roulants, des vélos et des appareils de fitness. Il existe également des poids, des tapis et des tapis. Sur le pont supérieur se trouve un salon de beauté avec esthéticienne et masseuse. De plus, la majeure partie du navire est décorée de tapis et de bois, ainsi que de meubles, de canapés et d’œuvres d’art.

Une version contemporaine de ce classique, elle dispose de six cabines avec écrans modernes et d’une suite parentale qui comprend une salle de bain privée, un bureau et un salon dédié. Sur le pont avant, il y a une piscine de 5,7 mètres, un jacuzzi sur la terrasse, une salle de cinéma et un toboggan gonflable dans la mer. Et au fait, il y a une connectivité WiFi à tout moment.

Images: Problème Matthasa (Wikimedia Commons) | Yachts Burgess

A 45secondes.fr : Bien avant la F1, le XIXe siècle a déjà produit la compétition la plus extrême : les courses de bateaux à vapeur.