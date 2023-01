RBD annonce sa tournée au Mexique, aux États-Unis et au Brésil

in

Musique

Le groupe mexicain RBD a annoncé les dates de sa tournée, après 15 ans de séparation.

© AnahiLe groupe a annoncé les dates de sa tournée au Mexique et aux États-Unis

Quinze ans après leur dernière représentation ensemble, les membres de RBD ont ému le public au Mexique, aux États-Unis et au Brésil, en annonçant les dates auxquelles ils seront présentés dans lesdits pays.

A travers ses stories Instagram, Anahí, interprète de « Mon délire » a annoncé aux fans de préparer leurs cravates pour la tournée qui se déroulera du 25 août, à El Paso, au Texas, au 1er décembre, dans son Mexique natal..

Par le biais d’un site Internet, les dates et les villes ont été annoncées, parmi lesquelles Le pas, Houston, New York, Chicago, Las Vegas, Miami, Orlando, Atlanta, Austin, Saint Jose Oui San Diego. En dehors des États-Unis, le groupe traversera São Paulo Oui Rio de Janeiroau Brésil, pour arriver plus tard à Mexique.

Dans son pays natal, RBD ne visitera que les trois villes les plus peuplées: Montereyle 24 novembre ; Guadalajara, le 26 novembre; Oui Mexico, le 1er décembre. La prévente des billets de concert organisée par Live Nation débutera du 24 au 26 janvier tandis que la vente générale aura lieu le 27 janvier.

+ A part Anahí, qui revient sur la tournée RBD ?

À travers les réseaux sociaux, Anahí a partagé qu’elle, ainsi que Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann et Christian Chávez feront partie de la réunion et que le seul à ne pas revenir sera Alfonso « Poncho Herrera »qui est resté concentré sur le jeu d’acteur et hors sujet depuis que le groupe a annoncé qu’il se réunirait.

« C’est une réalité. #Je suisRebeldeTour. Pour les informations officielles à très bientôt ! » était le bref message que tous les membres participant à la tournée ont partagé sur leurs réseaux sociaux.

