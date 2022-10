Qui est Alexis Floyd, l’actrice qui incarne Simone Griffin dans « Grey’s Anatomy »

La saison 19 de « Grey’s Anatomy » amène avec lui un nouveau groupe de résidents de première année. Ainsi, on sait que des acteurs tels que Harry Shum Jr. rejoindra le casting de la célèbre série télévisée dans laquelle il joue Ellen Pompeo.

En ce sens, nous allons vous présenter aujourd’hui l’un des ajouts au casting de l’émission télévisée. Un artiste que les téléspectateurs « Inventer Anna » rencontré dans le rôle de Nef.

Dans les lignes suivantes, découvrez qui il est alexis floydl’actrice qui joue Simon Griffon dans la série de abc « L’anatomie de Grey ». Découvrez, ainsi, les principales données de sa biographie et de sa carrière.

QUI EST ALEXIS FLOYD ?

alexis floyd est une actrice américaine, internationalement reconnue pour ses rôles dans la série « Inventer Anna« O »Le type gras”. Elle est une interprète avec une longue carrière dans le théâtre, faisant partie de projets tels que « Roméo et Juliette », « Cavalier seul »entre autres.

elle a grandi dans Cleveland, Ohio et vient d’une famille de musiciens. Elle est la fille d’un flûtiste de formation classique et d’un ténor devenu avocat. De plus, il a un jeune frère nommé aric floydqui est aussi acteur.

Sous l’influence de ses parents, il apprend à jouer du violon à l’âge de 3 ans. C’était aussi patineuse artistique et je pratique ballet. Plus tard, il a étudié le théâtre musical à la L’université de Carnegie Mellon.

En 2012, il s’est rendu à Bulgarie apprendre la Méthode Suzuki, mime et art aérien au lycée Le Collectif International de Théâtre des Rhodopes. Il vit actuellement à New York.

Sur ses réseaux sociaux, l’actrice montre son talent à la guitare (Photo : Alexis Floyd / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES D’ALEXIS FLOYD

Date de naissance : 22 décembre 1993

Lieu de naissance : Cleveland, Ohio, États-Unis

Âge : 28 ans

Signe du zodiaque : Capricorne

Instagram : @alexisgfloyd

LA CARRIÈRE ARTISTIQUE D’ALEXIS FLOYD

D’après la fiche IMDb de l’artiste, voici les séries télévisées et les courts métrages dans lesquels elle apparaît :

« Make It Easy » (2022) comme Infinity

« Grey’s Anatomy » (2022) en tant que Simone Griffin

« Le bon combat » (2022) en tant que Deandra Minton

« Inventer Anna » (2022) en tant que Neff

« Way Down » (2022) en tant que Sherrie

« Short garçon » (2021)

Dickson (2021)

« Filles de Solanas » (2019) en tant que Luna

« Le type audacieux » (2019) en tant que Tia Clayton

« Nouvellement célibataire » (2017)

« Ennemis de la mode » (2015)

« Le poison de la vie » (2011) en tant que Rochelle

Alexis Floyd est Neff Davies, l’un des meilleurs amis d’Anna Sorokin dans « Inventing Anna » (Photo : Netflix)

ALEXIS FLOYD DANS « GREY’S ANATOMY »

alexis floyd donne vie à Simon Griffon dans la saison 19 de « L’anatomie de Grey”. Son personnage est décrit comme une nouvelle résidente, intelligente, réussie et drôle.

griffon Il a une dynamique familiale compliquée. Il convient de mentionner qu’il a grandi à Seattle, mais qu’il n’a jamais voulu travailler dans le Mémorial de Grey Sloan en raison d’une histoire personnelle douloureuse avec l’hôpital.

PHOTOS ALEXIS FLOYD

L’actrice porte du rose (Photo : Alexis Floyd / Instagram)

L’interprète est surtout reconnue pour son travail au théâtre (Photo : Alexis Floyd / Instagram)