Robert Pattinson est l’homme le plus séduisant du monde selon la science

L’acteur Robert Pattinson est un très beau mec, mais il est maintenant prouvé qu’il est toujours classé comme l’homme le plus attirant du monde. La science a parlé.

Après avoir volé des cœurs dans Harry Potter et la coupe de feu en tant que Cedric Diggory, il a attiré l’attention du monde en tant que vampire maussade Edward Cullen dans le Crépuscule franchise et plus récemment, il est revenu sur les écrans dans Le Batman.