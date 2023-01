Est-ce que « That ’90s Show » aura une saison 2 sur Netflix ?

« Ce spectacle des années 90», la suite de « That ’70s Show », Il est sorti sur Netflix uniquement le 19 janvier 2023mais les fans de l’une des sitcoms les plus populaires des années 2000 et les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith et Callie Haverda sont les vedettes du spin-off créé par Bonnie et Terry Turner. Ils sont rejoints par des acteurs tels que Mace Coronel, Sam Morelos, Ashley Aufderheide, Reyn Doi, Maxwell Acee Donovan, Olivia Sanabia, Gabby Sanalitro et Kandis Mak.

Dans la série, qui met également en vedette Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama et Tommy Chong, Kitty et Red Forman accueillent une nouvelle génération d’adolescents dans leur sous-sol lorsque leur petite-fille Leia décide de passer l’été dans le Wisconsin. Ensuite, Y aura-t-il la saison 2 de « Ce spectacle des années 90” ?

EST-CE QUE « THAT ’90S SHOW » AURA UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a pas encore fait d’annonce sur l’avenir de la fiction créée par Bonnie et Terry TurnerComme vu dans le dernier chapitre, il est probable que les aventures de Leia Forman et de ses nouveaux amis, Gwen Runck, Jay Kelso, Ozzie, Nikki et Nate Runck, se poursuivent dans une nouvelle fournée d’épisodes.

À la fin de la première saison de « That ’90s Show »tandis que Sherri s’occupe de son propriétaire, le dernier jour de Leia en ville est compliqué après que Jay ait exprimé des doutes sur une relation à distance.

Leia parvient à arranger les choses avec son petit ami et son meilleur ami avant de retourner à l’école, mais ils ont tous promis de rester en contact jusqu’aux prochaines vacances, donc il ne fait aucun doute que la fille de Donna et Eric retourne chez ses grands-parents à Point .Endroit, Wisconsin.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixun service de streaming qui met généralement quelques semaines à évaluer la réaction des téléspectateurs avant de décider de renouveler ou d’annuler une série.