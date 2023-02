Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 20 au 26 février

Une nouvelle semaine est sur le point de commencer et le plateformes de streaming Ils réfléchissent déjà à la manière de reconquérir leurs utilisateurs. De cette façon, de 20 au 26 févrierles services d’abonnement présenteront de nouvelles séries et films tels que Triade, Outer Banks et Le club des Graves. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Triade | Série

Date de sortie: 22 février

Parcelle: Après avoir découvert qu’elle est l’une des trois sœurs identiques, une détective infatigable se lance dans une quête dangereuse pour révéler la vérité sur son passé.

– Outer Banks (Saison 3) | Série

Date de sortie: 23 février

Parcelle: L’aventure emmène les Pogues dans les Caraïbes et au-delà lorsqu’un dangereux rival les lance à la recherche d’une cité perdue légendaire.

– Nous avons un fantôme | Film

Date de sortie: 24 février

Parcelle: Après avoir trouvé un fantôme dans leur maison, une famille devient virale sur les réseaux. Mais fouiller dans le passé du spectre les place dans le collimateur de la CIA.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

-Le Conseiller | Série

Date de sortie: 24 février

Parcelle: C’est une série de thrillers tordus qui explore la relation entre le patron et l’employé. Lorsqu’un nouveau consultant, Regus Patoff, est embauché pour améliorer l’activité de la société de jeux basée sur des applications « CompWare », les employés sont confrontés à de nouvelles demandes et à de nouveaux défis qui mettent tout en danger… y compris leur vie.

– Défi de cuisson du Dr Seuss | Série

Date de sortie: 24 février

Parcelle: Cette série invite les meilleurs pâtissiers américains dans le monde du Dr Seuss. Dans chaque épisode, les chefs pâtissiers seront mis au défi de créer d’incroyables créations de confiseries liées aux personnages bien-aimés de Seuss comme The Cat in the Hat et bien d’autres. Les meilleures créations seront sélectionnées selon leur goût, leur créativité et leur histoire.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Minions 2 : Un méchant est né | Film

Date de sortie: 24 février

Parcelle: Bien avant de devenir le maître du mal, Gru n’était qu’un garçon de 12 ans originaire de banlieue dans les années 1970, prévoyant de conquérir le monde depuis son sous-sol. Ça ne va pas particulièrement bien. Lorsque Gru croise la route des Minions – dont Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion avec un appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire – cette famille inattendue s’associe. Ensemble, ils construisent leur première cachette, conçoivent leurs premières armes et s’efforcent d’exécuter leurs premières missions.

– Le dernier d’entre nous (épisode 7) | Série

Date de sortie: 26 février

Parcelle: La série raconte ce qui se passe vingt ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant chevronné, est embauché pour faire sortir Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant car les deux doivent traverser les États-Unis en dépendant l’un de l’autre pour leur survie.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– La nouvelle vie de Toby | Série

Date de sortie: 22 février

Parcelle: Suivez l’histoire de Toby Fleishman, un homme de 41 ans récemment divorcé qui plonge dans le nouveau monde des applications de rencontres et obtient le succès qu’il n’a jamais eu dans sa jeunesse, avant de se marier tout en terminant ses études de médecine. Mais juste au moment où son premier été de célibat commence, son ex-femme, Rachel, disparaît, le laissant seul avec leur fille de 11 ans, Hannah, et leur fils de 9 ans, Solly, sans aucune information sur son sort.

– Le quartier général secret | Film

Date de sortie: 24 février

Parcelle: Il suit Charlie et ses amis qui, alors qu’ils traînent après l’école, découvrent le quartier général du super-héros le plus puissant du monde caché sous leur maison. Mais lorsque les méchants attaquent, ils doivent faire équipe pour défendre leur quartier général et sauver le monde.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Le Club des Graves | Série

Date de sortie: 22 février

Parcelle: Suivez Amaranto Molina, un professeur de musique non conventionnelle qui vient enseigner dans une école spécialisée dans l’enseignement musical, régie par des formules qui laissent de côté les élèves qui ne répondent pas aux normes établies pour le succès commercial en musique. Le directeur de l’institut, Eduardo Kramer, choisit chaque année cinq étudiants — surnommés « Los Agudos » — pour intégrer le prestigieux Teen Band de l’école. Molina est alors désignée comme enseignante de « Los Graves », le groupe d’étudiants qui est exclu de la sélection car leur talent ne répond pas aux normes du marché.

– La Belle et la Bête : fête ses 30 ans | Spécial

Date de sortie: 24 février

Parcelle: En l’honneur du 30e anniversaire du classique animé, ce spécial mixte d’action en direct et d’animation présente le film préféré des fans, ainsi que de nouvelles performances musicales, des décors et des costumes inspirés de l’histoire classique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?