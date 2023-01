Oscars 2023 : quels pays d’Amérique latine ont une statuette

in

Oscars 2023

Mardi prochain, l’Académie annoncera la liste des nominés pour le meilleur film international pour le 95e volet.

©GettyLes prix seront le 12 mars.

Pour beaucoup, être parmi les nominés pour le oscar pour L’Académie C’est déjà considéré comme un triomphe. En Amérique latine, cela a encore plus de poids, en raison du petit nombre de pays qui ont réussi. Il n’y a que trois pays au total qui ont pu écrire l’histoire du cinéma, sur les neuf qui ont participé à un prix.

Le Mexique est l’un des pays avec le plus grand nombre de candidatures : neuf au total. Une seule fois, il a réussi à remporter le prix du meilleur film international quand Romede Alphonse Cuaronest arrivé en tête en 2019. Cette année-là, il était également très proche de remporter la catégorie principale qui est finalement allée aux mains de Livre vert.

L’Argentine apparaît sur une deuxième étape en termes de nominations. Le pays du sud compte sept participations dans la liste restreinte des les oscarsdont il a remporté deux fois : la première en 1986, avec L’histoire officiellepuis en 2010, lorsqu’ils ont répété avec l’aide de Le secret de ses yeux de Juan José Campanella.

Enfin, le troisième pays à avoir un Oscar dans leurs vitrines, le Chili. En 2018, le film une femme fantastiquede Sébastien Lélioest resté avec la liste restreinte, battant des productions telles que le carré Oui Sans amour. C’était la deuxième fois qu’un film du pays andin était nominé.

+Les pays d’Amérique latine nominés pour un Oscar qui n’a jamais gagné

Cuba, le Pérou, la Colombie, Porto Rico et le Nicaragua figurent sur la liste des pays d’Amérique latine qui ont failli entrer dans l’histoire et ont été laissés à la porte. De plus, il y a le Brésil qui, avec quatre nominations, est le troisième pays de la région à avoir participé au Les Oscarsbien que sans avoir gagné une seule fois.

