Raya et le dernier dragon sont désormais diffusés gratuitement à tous les abonnés Disney +

Raya et le dernier dragon est désormais disponible en streaming sur Disney+ sans frais supplémentaires. Après avoir été diffusé simultanément dans les salles et sur le service de streaming en mars, le film d’animation était disponible avec Premier Access pour 30 € supplémentaires. Il est maintenant officiellement sorti de derrière le paywall, ce qui signifie que chaque abonné mensuel peut regarder le film à tout moment pour pas plus que le coût de l’abonnement mensuel Disney +.

Apportant Raya et le dernier dragon de derrière le paywall de cette façon est similaire au modèle de sortie de l’action en direct de l’année dernière Mulan film. En raison de la pandémie et de la fermeture généralisée des cinémas, Mulan a été l’un des premiers films à être disponible sur Disney + via Premier Access. Après trois mois, il a ensuite été mis à disposition en streaming sans frais supplémentaires. Veuve noire et Croisière dans la jungle seront également disponibles sur Disney + cet été via Premier Access, mais on ne sait pas s’ils seront également supprimés du paywall après trois mois.

La pandémie a également affecté la libération de Raya et le dernier dragon. À l’origine, le film devait sortir en novembre 2020 avant d’être repoussé au 12 mars 2021. Il a ensuite été avancé d’une semaine jusqu’à sa date de sortie du 5 mars, frappant Disney + avec Premier Access le même jour. Il était auparavant disponible gratuitement pour les abonnés en Amérique latine le 23 avril avant de devenir tout récemment disponible dans d’autres pays.

Raya et le dernier dragon est réalisé par Don Hall et Carlos Lopez Estrada. Qui Nguyen et Adele Lim ont écrit le scénario. Le film met en vedette Kelly Marie Tran dans le rôle de Raya avec Awkwafina dans le rôle de Sisu, le dragon, ainsi que Izaac Wang, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Sandra Oh, Thalia Tran, Lucille Soong et Alan Tudyk. Le film a été un succès pour Disney, compte tenu des circonstances de l’industrie du cinéma, et Tran a déclaré qu’elle serait prête à faire une suite si la Maison de la souris était intéressée.

« Je serais absolument intéressé », a déclaré Tran à Decider. « J’aime ce monde et ce personnage et je n’ai rien entendu, donc je ne peux pas vous le dire. Ouais, je ne sais vraiment pas. »

Tran a également déclaré qu’elle espérait que la relation entre Raya et Namaari (Gemma Chan) devienne romantique, ajoutant: « J’aime leur relation, je pense que c’est très clair aussi – il y a même des lignes spécifiques dans le film – où ils parlent tous les deux à peu près comme, ‘Oh, si les choses avaient été différentes, nous aurions pu être amis, ou cela aurait pu se passer d’une manière différente.’ Écoutez, j’étais [rooting for romance] trop. Ouais, je ne sais pas, j’espère qu’on aura une suite. On verra ce qui leur arrive. Je veux dire, j’étais probablement la première personne à envoyer ces personnages ! »

Il est également possible que le monde de Raya et le dernier dragon pourrait être enrichi d’une nouvelle série sur Disney+. En décembre, il a été annoncé lors de la réunion des investisseurs de Disney que Walt Disney Animation Studios produisait une série télévisée basée sur Moana, dont la sortie est prévue pour 2023. Avec Raya frappant plutôt bien les fans de Disney, il y a de fortes chances que ce film reçoive également le même traitement. Dans tous les cas, vous pouvez regarder Raya et le dernier dragon en ce moment sur Disney+.

