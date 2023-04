« La promesse »: qui sont Gregorio et Lorenzo, les nouveaux personnages de la série RTVE

La série qui raconte les vicissitudes de l’aristocratie espagnole des premières décennies du XXe siècle aura une courte pause pour Pâques à le signe du 1mais après cette « pause » l’intrigue reviendra avec plus d’intrigues et de nouvelles : « La promesse» introduira deux nouveaux personnages dans les chapitres suivants. Sachez qui c’est.

La production de RTVE, qui est sorti sur les écrans espagnols le 12 janvier 2023, a comme une partie de sa distribution à des personnalités bien connues telles que Ana Garces, Arturo Sancho, Eva Martin, Manuel Regueiro et Paula Losada.entre autres, les mêmes qui lui ont donné une amélioration.

Cependant, ce ne seront pas les seuls, car dans les épisodes suivants, il y aura deux apparitions qui enflammeront les téléspectateurs et les personnages de l’intrigue elle-même. C’est à propos de Gregorio et Lorenzo.

QUI SONT GREGORIO ET LORENZO, LES NOUVEAUX PERSONNAGES DE « LA PROMESA » ?

Après la brève pause que la production ibérique aura pour les vacances de Pâques, la production introduira deux nouveaux personnages.

Le premier d’entre eux est Gregorio, qui comparaîtra le lundi 10 avril 2022, un majordome incarné par Bruno Lastra qu’il a été embauché par Alonso Luján à la suite des demandes de sa femme, qui lui a ordonné d’agir après avoir découvert que Lope travaillait dans les cuisines.

Ainsi, le nouveau chef de service déterminera de nouvelles règles rigides qui laisseront Rómulo presque impuissant, qui tente de contenir sa colère. Le reste du personnel, en particulier Candela et Simona montreront également leur mécontentement avec la nouvelle organisation imposée par le nouveau venu.

Gregorio est interprété par Bruno Lastra, un acteur de 49 ans (Photo : RTVE)

L’autre « nouveau » est Lorenzo, joué par Guillermo Serrano, qui fera ses débuts dans l’intrigue le vendredi 14 avril. Votre rôle sera un militaire à l’allure pimpante, mais avec un passé cynique et ambitieuxqui cherchera à reprendre une partie de l’héritage du baron de Linaja s’il est finalement décédé.

Époux d’Eugenia et beau-frère des marquis de Luján, rejoint l’usine des messieurs pour compliquer la vie de Cruz et Alonso.

Lorenzo, interprété par Guillermo Serrano (Photo : RTVE)

PROGRAMMATION DU 1 POUR JEUDI ET VENDREDI SAINT

A l’occasion du Jeudi Saint et du Vendredi Saint (6 et 7 avril), TVE a choisi de modifier sa programmationen conservant plusieurs de ses espaces, tout en offrant des options pour rapprocher les téléspectateurs de l’actualité et des contenus liés aux festivités religieuses.

Pour ouvrir la journée, la télévision publique maintiendra ses principales options, comme les journaux télévisés habituels et les émissions du matin, en plus du journal télévisé de 15h00.

05:10 : 24h nouvelles

09h30 : L’heure de La 1

10:00 : L’heure du 1

14h00 : Maintenant ou jamais

15h00 : Journal télévisé 1

Le principal changement viendra dans le grill de l’après-midi, dans lequel « La promesse» une suspension sera prise et ne sera diffusée que lundi prochain, le 10 avril à son heure habituelle.

Une situation similaire sera celle deLe bazar de charité”, que al estar compuesta por solo 8 episodios, llegará a su desenlace el próximo miércoles, por lo que su ubicación en la parrilla (de las 17:25 a las 18:20 horas) será ocupado por otras opciones, hasta el lunes que premières « Le paradis des dames”.