Revue de Vampire Academy, la série Lionsgate + sur les vampires qui fait la différence

PAS DE SPOILERS

Lionsgate + ajouté à son catalogue Académie des vampires, une nouvelle série de vampires. Pourquoi devriez-vous le voir et en quoi est-il différent ?

© Liongate +Vampire Academy est désormais disponible sur Lionsgate+

Il est déjà ici! Après son succès aux États-Unis, Académie des vampires arrivé en Amérique latine aux mains de porte des lions +. Cette fiction originale a été créée sur la plateforme le 3 février et, sans aucun doute, est une combinaison parfaite de drame, de mystère, d’action, mais surtout d’une amitié profonde qui donne tout pour rester à flot.

Académie des vampires C’est une histoire d’amitié, de romance et de danger. Dans un monde de privilèges et de glamour, l’amitié de Rose et Lizzie, deux jeunes femmes transcendent leurs différentes classes sociales, alors qu’elles se préparent à terminer leurs études et à entrer dans la société des vampires. Cependant, les deux doivent faire face à leurs différences : Lizzie est un membre puissant de la royauté tandis que Rose est une simple gardienne à moitié vampire formée pour se protéger contre les sauvageons.

Ce sont les Strigoi, mieux connus sous le nom de sauvages, qui menacent de détruire leur société. Bien que les luttes intestines de la royauté la mettent également en danger, il est clair que tout ce qui brille n’est pas de l’or. Et c’est ainsi que commencent les indéniables et innombrables rebondissements inattendus de cette série. Créée par Julie Plec et Marguerite MacIntyre, la bande dessinée a une écriture tellement fluide qu’elle finit même par surprendre.

Plec et MacIntyre ont déjà expérimenté dans le monde des vampires, mais avec Académie des vampires Fais la différence. En dix épisodes, ils mêlent amitié, romance, politique et intensité. C’est un noyau dans lequel, bien que l’amour profond soit présent, ce n’est pas le protagoniste, mais à cette occasion, ils ont opté pour un autre parcours et cela a encore mieux fonctionné pour eux.

De plus, la réalité est que Plec et MacIntyre ont eu un autre grand succès : leur distribution. Les acteurs, notamment les interprètes de Lizzie et Rose, qui sont Sisi Stringer et Daniela Nieves, ont mis une profondeur inégalée dans chaque personnage. Eux, notamment, tirent parti de leur lien pour dépasser l’écran, ils entretiennent une certaine énigme dans leur relation en raison de leurs classes sociales, mais en même temps ils tendent à montrer qu’il s’agit d’une amitié vraie et puissante..

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi le fait qu’André Dae Kim jouant Christian Ozera ajoute encore plus de drame, mais d’émotion à l’histoire. Avec son travail, il fait une distinction avec ce à quoi la romance fait référence. Cependant, il sait toujours rester sur le côté, laissant le rôle principal à ces deux amis, démontrant ainsi, une fois de plus, que la série repose exclusivement sur eux.

C’est-à-dire, le coeur de Académie des vampires ne quitte jamais l’axe et c’est un point en faveur de son histoire. De même, la mise en scène de la fiction en ce qui concerne ses emplacements, ses effets visuels et la caractérisation de chaque personnage est ce qui la rend encore plus divertissante. Pour cette raison, sans aucun doute, cette bande est celle qui fait la différence sans montrer l’histoire typique d’un vampire solitaire, mais en se concentrant sur une amitié et en étant une production incomparable.

