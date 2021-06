Game of Thrones : l’actrice souligne que les nus ont affecté sa carrière

En 2015, l’actrice Nathalie Emmanuel a pris place dans le septième volet de la saga « Fast and Furious » dans le rôle de Ramsey, qu’avec la sortie du neuvième film de la franchise, elle a joué pour la troisième chance.

Pourtant, Emmanuel est reconnue du grand public pour son travail dans la série HBO « Game of Thrones », dans laquelle elle incarne pendant des années Missandei, fidèle sujet et amie de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), personnage qui serait l’un des les favoris parmi les fans de la production.

Lors d’une récente apparition d’Emmanuel sur le podcast « Make It Reign » de Josh Smith, l’actrice a partagé quelques mots sur ses années dans la production HBO, assurant que les séquences nues qu’elle a faites dans la série avaient un effet principalement négatif sur sa race.

« Quand j’ai fait Game of Thrones, j’ai accepté certaines scènes de nu dans la série, et la perception d’autres projets, lorsque le rôle nécessitait de la nudité, était que j’étais prêt à faire n’importe quoi juste parce que je l’ai fait dans cette série. » Emmanuel commenté.

Ce que les gens n’ont pas réalisé, c’est que j’étais d’accord sur des termes et des choses spécifiques pour un projet particulier, et cela ne s’applique pas nécessairement à tous les projets.

Nathalie Emmanuel souligne qu’il y a eu des moments où elle a été contestée et a soutenu que c’était quelque chose de « nécessaire » pour le rôle pour lequel elle auditionnait, ce à quoi elle a indiqué qu’elle était d’accord, mais qu’elle ne se sentait pas vraiment niveau de nudité, et qu’au moment où elle a senti qu’ils cherchaient à faire pression, elle a pris la décision de se retirer.

Emmanuel n’est pas la seule actrice liée à « Game of Thrones » qui a parlé de l’effet négatif de ses nus à la caméra. En 2019, Emilia Clarke a assuré qu’à plus d’une occasion elle avait eu des discussions sur le plateau de tournage où elle avait essayé de couvrir un peu plus sa nudité, assurant qu’elle cherchait désormais à accepter des projets dans lesquels elle puisse se sentir complètement à l’aise.