Manolo Cardona a parlé de l’avenir de Who Killed Sara

L’année dernière, avec la première de BridgertonNetflix a réussi à briser toutes les barrières homophobes et racistes possibles, mais il n’a pas non plus balayé comme prévu. Cependant, avec l’arrivée de la première saison de Qui a tué Sara le 24 mars et, par la suite, la publication de la deuxième édition le 19 mai, la série a propulsé la plate-forme au sommet en devenant la plus choisie par les utilisateurs du monde entier.







Qui a tué Sara suit l’histoire d’Álex Guzmán, joué par Manolo Cardona, qui cherche à se venger et découvre ce qui est arrivé à sa sœur cadette, Sara et sa mort subite après une chute de parachute. Entre mystère, drame, action et aventure, cette série a traversé les frontières et a même atteint des numéros incroyables aux États-Unis, où elle a été choisie comme la série étrangère numéro un.

Cependant, la deuxième partie a été confirmée une semaine seulement après la première de la première et, comme deux semaines se sont écoulées depuis l’arrivée de la dernière édition, de nombreux fans se posent la même question : y aura-t-il une troisième saison ? Est-ce que la fin de la saison deux a été laissée ouverte, comme la première fois et avec une nouvelle question : qui est le vrai meurtrier de Sara ?

Manolo Cardona est Alex Guzmán. Photo : (Netflix)



Pour le moment, Netflix n’a pas parlé d’une éventuelle troisième saison et, en fait, Leo Deluglio et Andrés Baida ont assuré à Spoiler qu’ils ne voyaient plus de prochaine partie possible, bien qu’ils ne l’excluent pas non plus. Mais maintenant, Manolo Cardona a pris sur lui de contredire ses coéquipiers et de faire plaisir aux fans : Qui a tué Sara il aura une troisième partie, selon ce qu’il a lui-même dit dans une interview.

« Oui, il y a une troisième saison. Nous attendons la confirmation officielle, mais tout semble que nous travaillons pour y aller», a-t-il assuré dans une interview à CNN. De même, la star d’origine colombienne, a révélé l’illusion que le développement de la série lui fait et a remercié la fureur dans laquelle il est devenu. « J’espère que nous pourrons le rendre officiel bientôt et que les gens pourront continuer à en profiter.« , Colline.