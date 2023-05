La bande-annonce de la série Full Monty Sequel amène les strip-teaseuses de Sheffield à Disney +

Cela fait un quart de siècle que Robert Carlyle a mené un groupe de strip-teaseuses improbables à la gloire du box-office en Le plein Monty, et maintenant le casting original est de retour dans une toute nouvelle série sur Disney+. Plus de 25 ans plus âgé, Carlyle est rejoint par Mark Addy, Tom Wilkinson, Hugo Speer, Lesley Sharp, Paul Barber, Steve Huison et Wim Snape dans un nouveau voyage comique qui touchera sans aucun doute la corde sensible alors qu’il rattrape les derniers personnages. vu tout nu il y a une génération. Vous pouvez consulter la première bande-annonce de la série ci-dessous.





Bien qu’il n’y ait aucun signe de décapage cette fois-ci, la suite héritée est fermement placée dans la même timonerie de comédie dramatique qui a fait du film original un énorme succès. Selon le synopsis officiel de la série :

« The Full Monty suit le même groupe de frères alors qu’ils naviguent dans la ville post-industrielle de Sheffield et dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’emploi en ruine de la société. La comédie dramatique découvrira ce qui est arrivé au gang après avoir remis leur kit, explorant leurs moments les plus brillants, les plus stupides et les plus désespérés. Cela mettra également en évidence comment le monde farouchement drôle de ces héros de la classe ouvrière – résidant toujours à Sheffield – a changé au cours des décennies qui ont suivi.

Avec des suites héritées, et en particulier pour les suites héritées de Disney + sous la forme d’une série en huit parties, faisant fureur, le moment pourrait être parfait pour le retour de The Full Monty. Espérons que les acteurs britanniques n’auront rien perdu de leur magie, même s’ils ne semblent pas perdre leurs vêtements cette fois. Le Full Monty arrivera sur Disney + le 14 juin.





Robert Carlyle pourrait bientôt être vu dans une suite de Trainspotting

En 2021, Robert Carlyle a révélé qu’il avait discuté de la possibilité de reprendre son rôle de Begbie dans une nouvelle suite d’un autre hit des années 90 Trainspotting. Alors que le film de 1996 a déjà eu une suite directe dans T2 : Trainspotting, Carlyle espérait jouer à nouveau son personnage psychopathe dans The Blade Artist, qui serait basé sur le roman du même nom de l’auteur Irvine Welsh. A l’époque il disait :

« Irvin [Welsh, author of Trainspotting] et moi-même avons beaucoup discuté récemment avec quelques excellents producteurs à Londres à propos de [continuing the Trainspotting story]. Comme vous le savez, il y avait un autre livre intitulé The Blade Artist qui est entièrement consacré à Begbie et à son histoire folle. Il n’en est qu’à ses débuts, mais il semble plutôt bien que cela finira par arriver. »

Carlyle a poursuivi en suggérant que l’histoire serait parfaitement adaptée à la narration télévisée de longue durée, et cela pourrait signifier que nous pourrions le voir apparaître à la télévision dans une autre suite héritée. Il a dit de l’impossibilité de mettre l’histoire dans un film :