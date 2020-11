Rapport: Eminem sera sur le nouvel album du Dr Dre

Le mot est que Dr. Dre va bientôt sortir un nouvel album qui ne s’appelle pas Détox.

Quand il le fera, il aura son gars Eminem sur le projet.

L’acteur et chanteur Page Kennedy a laissé le chat du sac.

Cet album de Dr. Dre sonne 🔥🔥🔥🔥🔥. J’espère que vous entendrez tous 😈 – Page Kennedy (@PageKennedy) 17 novembre 2020

Eh bien, il a def sur celui-ci lol. – Page Kennedy (@PageKennedy) 17 novembre 2020

Le dernier album du Dr Dre – et seulement le troisième album solo de la carrière de 55 ans – Compton abandonné en 2015. Il comportait Eminem. (Et Snoop Dogg, Kendrick Lamar, The Game, et plus encore.)