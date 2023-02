Le fangirling de Cardi B porte ses fruits car elle pourrait bien apparaître dans la série Netflix You

Penn Badgley ne ferme pas les portes à l’apparition potentielle du rappeur en tant qu’invité Cardi B sur la série de thrillers psychologiques Toi. Cardi B est une grande fan de la série et tweete souvent à propos de la série. Penn Badgley et Cardi B ont eu un échange amical au fil des ans alors qu’ils manifestaient une admiration publique mutuelle.





Cardi B est déjà apparue dans la série, mais probablement pas comme le rappeur l’espérait, puisque sa chanson Je l’aime bien a été utilisé comme chanson de fond pour l’ouverture de la saison de la quatrième saison. Mais, heureusement, l’acteur principal de la série a révélé qu’il était plutôt ouvert à l’idée d’avoir le WAP chanteuse dans l’émission.

Badgley a déclaré à Rolling Stone : « Est-ce que je voudrais qu’elle soit en toi ? Ouais, si ça marchait. Je voulais qu’elle soit dans la saison quatre. Mais ça doit marcher. Tu sais? Comment pourrait-elle être quelqu’un d’autre que Cardi B ? ». On lui a ensuite demandé s’il était également ouvert à l’idée que le rappeur serait celui qui incarnerait le personnage qui finirait par tuer Joe, et il a répondu : « Je ne suis pas d’accord ».





Cardi B fait du fangirling sur le spectacle depuis 2021

Pour ceux qui suivent Cardi B sur Twitter, ce n’est un secret pour personne que le rappeur est un énorme Toi ventilateur. Elle a tweeté pour la première fois à propos de l’émission en octobre 2021 après que Badgley a déclaré qu’il admirait le rappeur pour son authenticité dans l’utilisation de ses réseaux sociaux. Le rappeur a tweeté une vidéo de l’interview de Badgley lors de l’événement In Conversation with YOU avec la légende : « OOOOMMFFFGGGGGG IL ME CONNAÎT !!!????????????????????????????????OMMMGGGG !!!!!! «

Le dit tweet va bientôt commencer des années d’échanges amicaux entre les deux. C’est également en 2021 qu’elle a plaidé pour la première fois pour faire partie de l’émission alors qu’elle a tweeté une photo avec les mots « Pétition pour que Cardi B devienne guest star dans la saison 4 de You ! » Il n’est pas confirmé s’ils ont utilisé la chanson du rappeur lors de l’ouverture de la quatrième saison à cause de ce tweet.

Un mois plus tard, Penn Badgley a personnellement contacté la rappeuse en lui envoyant une lettre, et la rappeuse a ensuite partagé la lettre de Badgley sur son compte avec la légende : « Comment Joe a trouvé ma nouvelle adresse ? ???????? » C’était leur dernier échange, mais la rappeuse tweete constamment à propos de l’émission et a même changé son profil Twitter avec la photo de Joe.