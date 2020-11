Le TOP de BIGBANG une fois griffonné sur le visage du rappeur Swings – Voici de quoi il s’agissait

Un jour, à l’improviste, BIG BANGde HAUT partagé un Instagram récit…

… Avec une photo recadrée du rappeur Oscillations, avec des griffonnages stupides sur tout le visage.

Les fans ne pouvaient pas tout à fait comprendre la signification de l’histoire d’Instagram, mais ils ont supposé que les deux étaient amis – avec TOP faisant une farce amicale sur Swings. Depuis, ni TOP ni Swings n’ont mentionné l’histoire d’Instagram…

… C’est-à-dire jusqu’à maintenant. Récemment, Swings a pris sa propre histoire Instagram – republiant une capture d’écran de l’image griffonnée de TOP.

L’histoire Instagram de Swings abordant formellement TOP comme « TOP-ssi » a montré quelque peu aux fans que les deux ne sont en fait pas si proches – et que TOP avait en fait griffonné au hasard sur le visage de Swings dans la journée.

Dans une histoire suivante, Swings a expliqué: « Ça n’a pas dérangé [him] à l’époque»Et est venu à la défense de TOP. Swings a affirmé que cela ne lui dérangeait pas l’attention et a demandé aux fans de « pas critiquer TOP-ssi»À propos du doodle.

Cela ne me dérangeait pas à l’époque. Et j’aime personnellement TOP-ssi, il est attachant. Mais avec ce resurfaçage, je crains qu’il ne prenne de la chaleur. Honnêtement? J’étais assez content quand il a posté ceci parce que je me suis dit: « Je suis arrivé sur Instagram de TOP, je suis allumé. Alors ne critiquez pas TOP-ssi à ce sujet. Je veux dire, j’étais fondamentalement un roi des mèmes à l’époque de toute façon. LAISSEZ LE GARÇON S’AMUSER.

