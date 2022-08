L’aperçu de la saison 1 de MultiVersus révèle le mode Arena, le jeu classé et plus de cosmétiques

Plus de personnages, un nouveau mode de classement, un mode Arcade classique et d’autres fonctionnalités dans la saison 1 de MultiVersus

Tony Huynh, le directeur du jeu MultiVersus, a annoncé la nouvelle aujourd’hui lors de la célébration de l’EVO 2022.

Le jeu aura également de nouveaux personnages, de nouveaux produits cosmétiques comme des icônes, des bannières et des variantes, un mode arcade rétro et un nouveau mode classé en plus de Rick et Morty. Huin a seulement révélé que le jeu coopératif est pris en charge dans le mode arcade classique. La conversation s’est terminée en un éclair.

Si la petite image ci-dessus est représentative des éléments réels que nous obtiendrons ; les sélections de costumes semblent étrangement inclure le costume Robin de LeBron James. La date de sortie est le seul élément qu’il n’a pas divulgué.

Après le report annoncé il y a quelques jours, la date de début de la première saison est encore inconnue.

Même s’il est encore en version bêta, MultiVersus a déjà développé une base de fans importante et possède l’un des lancements les plus populaires de jeu de combat l’histoire.

Warner Bros. a fourni aux joueurs un premier aperçu de la première saison du jeu, qui n’offre désormais qu’une fenêtre limitée sur le contenu potentiel du jeu.

Deux nouvelles options de jeu seront disponibles pour les joueurs dans la première saison. Tout d’abord, le classement sera débloqué après avoir été verrouillé pendant la durée de la bêta, permettant aux joueurs de participer pour la première fois à un matchmaking basé sur les compétences.

Deuxièmement, un nouveau mode appelé Classic Arcade est introduit par MultiVersus, bien que l’on ignore actuellement ce que ce mode impliquerait.

Bien qu’une grande partie du contenu à venir de MultiVersus ait été taquiné, la première saison a récemment été retardée et n’a pas encore de date de début officielle. Les fans ont encore beaucoup à attendre, même si les joueurs devront attendre un certain temps avant d’obtenir quoi que ce soit de la première saison du jeu en constante expansion.