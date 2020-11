6lack, Summer Walker et plus mettent en valeur notre playlist « R&B Season »

De plus, de la nouvelle musique de Galimatias et Jazmine Sullivan.

Ça a été une grosse semaine dans le monde du hip-hop. Gucci et Jeezy ont finalement fait la paix après des années de bœuf et vendredi, nous avons reçu de nouveaux projets de Meek Mill, Megan Thee Stallion et DaBaby, entre autres. Le R&B a également été actif cette semaine, mais peut-être pas autant que son homologue rap. Mais le début de la semaine a commencé sur une bonne note après que LVRN a béni les fans avec un nouveau projet de vacances. À la maison pour les vacances est le type de projet de Noël que vous ne pouvez qu’espérer. Avec des apparitions de la liste, un des points forts est l’effort collaboratif de 6lack et Summer Walker, « Ghetto Christmas ». Avec les vacances qui approchent du coin, cette offre de R&B douce est exactement ce que vous devriez jouer lorsque vous ajoutez du rhum au lait de poule. Bien qu’elle n’ait pas sorti un long métrage depuis cinq ans, Jazmine Sullivan a toujours été active ici. Laissant « Lost One » en août comme son premier single solo en près de trois ans, elle ne nous a pas fait attendre si longtemps pour un suivi. « Pick Up Your Feelings » était un ajout nécessaire pour la playlist de la saison R&B de cette semaine. Galimatias reste l’un des groupes R&B les plus sous-estimés à l’heure actuelle. Après le grand nombre de célibataires qu’il nous a bénis cette année, il est venu vendredi avec « Shy Dancer ». Découvrez la dernière mise à jour de la saison R&B ci-dessous. Suivez 45secondes.fr sur Spotify. Suivez FIRE EMOJI sur Spotify. Suivez R&B SEASON sur Spotify. Suivez notre playlist Wake & Bake ici. Suivez notre playlist GOOD Music (pour un GOOD ASS VENDREDI) ici.