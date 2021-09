Rachael Leigh Cook savait que refuser X-Men était une erreur au moment où elle a vu les affiches

X431 Creader Cr619 Obd2 Automobile Abs Scanner Srs Support Multi-Langues

Caractéristiques: 1.Multi-fonction: Ce lecteur de code OBD II n'a pas seulement lecture / effacement des codes d'erreur, mais aussi testons O2, le test EVAP, test de moniteur embarqué, afficher / enregistrement / lecture des données en direct / Freeze Frame , renseignements relatifs aux véhicules retrive 2.Update:.. mise à jour gratuite à vie vous permet aurez toujours les lastest corrections de bugs, de nouveaux véhicules, nouveaux paramètres et de fonctionnalités à votre garantie de remboursement fingertips.100% si non satisfait 3 .ABS / SRS / OBDII diagnostic:. LANCER CR619 automoitve scanner de diagnostic ordinateur va lire ou moteur clair, ABS (antiblocage capteur de freinage) et SRS (airbag) codes de défaut, éteignez la lumière indictor (MIL) 4.Wide Couverture du véhicule. Ce scanner OBD2 fonctionnera sur la voiture qui ont OBD2 protocole standard (OBDII & CAN protocals, y compris ISO9141 -2, ISO14230-4, SAEJ1850 et ISO15765-4) 5.Solve problème par une presse: One codes de problèmes de lecture / effacement -cliquez et préparation I / M rendre plus pratique. 2.8' écran LCD TFT couleur vraie (262K) indique le résultat du test plus clairement Descriptions:. 1.Professional Diagnostic Devicefor Garages, Atelier, Voiture propriétaire bricoleur de 2.Original LANCER Lecteur 619 est un Creader polyvalent avec un écran de 2,8 TFTcolor. Il offre des fonctions de diagnostic complètes OBDII / EOBD / JOBD, ainsi que du moteur, ABS et les fonctions de diagnostic système SRS. Il est un outil d'analyse de diagnostic practicalcar qui aide à résoudre les défauts de communes en voiture tous les jours. Spécifications: Couleur: Black Taille: 260 * 190 * 90mm le paquet contient: 1x OBD2 scanner voiture ABS SRS notes:.. 1.Due à la différence entre les différents moniteurs, l'image peut ne pas refléter la couleur réelle de l'article Nous garantissons le style est le même que celui indiqué dans les images 2.please permettent une légère différence de dimension différente en raison de la mesure manuelle