Galaxy Z Flip 3: Samsung apporte apparemment des coques et des étuis passionnants

NEWZEROL Coque pour Samsung Galaxy Z Flip 5G[Slim-Fit][Anti-rayures][Absorption des chocs] Housse De Protection PC Phone Coque pour Samsung Galaxy Z Flip 5G[Garantie de remplacement à vie]-Transparent

Tout compris et proche du fuselage: offrant à votre téléphone une protection et un entretien à 100%, il ne manquerait pas tous les coins pour éviter les rayures ou les dommages. Matériau PC: Le matériau PC souple apporte un effet tampon, ce qui le rend plus efficace pour éviter les chutes. Motif de motif de ligne et design spécial: lignes classiques, durables et antidérapantes. Et plus la conception des boutons pour améliorer l'expérience de pression sur les boutons. Texture losange sur le dos, améliore la circulation de l'air. Imperméable et antipoussière: il peut être lavé à plusieurs reprises pour maintenir l'apparence de brillant comme neuf, et Grayuce la poussière dans votre téléphone. Léger: seulement 30 grammes de poids le rendent facile à transporter n'importe où. Les bords de l'appareil photo sont plus élevés que l'appareil photo 2 mm pour protéger votre appareil photo des rayures.