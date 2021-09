La bande-annonce du compteur de cartes : Oscar Isaac et Tiffany Haddish font un gros pari dans un thriller intense

On dirait que le scénariste légendaire Paul Schrader a un autre coup sur les mains avec Le compteur de cartes. Oscar Isaac et Tiffany Haddish s’associent pour nettoyer, avec une aide supplémentaire pour se venger d’un ancien vétérinaire souffrant toujours des ordres donnés par un homme fou. Avec un peu de chance, notre anti-héros peut secouer les fantômes des décisions passées qui le hantent.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « La rédemption est le long jeu de Paul Schrader Le compteur de cartes. Raconté avec l’intensité cinématographique caractéristique de Schrader, le thriller de vengeance raconte l’histoire d’un ancien interrogateur militaire devenu joueur hanté par les fantômes de ses décisions passées, et présente des performances fascinantes de stars Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan et Willem Dafoe. »

Avec des trésors cinématographiques comme Conducteur de taxi, Taureau furieux, T a dernière tentation du Christ, et Gigolo américainà son actif, il n’est pas surprenant que la dernière bande-annonce de Paul Schrader pour son thriller de vengeance vous capture en quelques secondes. Comme dans la plupart de ses films, il n’y a pas un bon et un méchant, ce sont des gens, qui malgré leurs défauts, nous les soutenons quand même. Les décisions de casting permettent également aux acteurs d’étendre leurs capacités pour surprendre le public avec un pivot inattendu dans les rôles.

Interrogée sur son point de vue, Tiffany Haddish a admis: « Au début, je n’ai pas compris le script. Personne n’a dit s’il s’agissait d’une comédie ou d’un drame. Je l’ai lu trois fois. se garer.’ Un excellent moyen pour les gens de me voir faire quelque chose de nouveau tout en faisant passer le « Haddish ». Il s’agit d’un ancien vétérinaire (joué par Oscar Isaac) qui souffre du SSPT, aime jouer au poker, a un visage de poker et est si intense que son personnage pourrait gagner un Oscar. »

Expliquant son personnage, elle dit: « C’est une agent-slash-pimp. C’est un intermédiaire. Elle amène ce gars à ces événements de poker et le finance. Elle fait front, lui donne de l’argent pour faire des choses. Je ne l’argue pas, mais Je suis définitivement en train d’argoter ses talents. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été dirigé par Paul Schrader, elle illustre ses orientations qui l’aident à devenir quelqu’un de différent d’elle-même et du public. « Il m’a dit : ‘Tiffany, quand tu parles, on dirait que tu chantes. Arrête de chanter.’ Je me dis ‘Je ne chante pas.’ ‘Oui, vous l’êtes.’ « Je ne chante pas quand je parle. « Vous êtes définitivement en train de chanter lorsque vous parlez. » Puis j’ai réalisé, oh attends, je chante quand je parle. C’est juste ma façon de parler. Je pense que ça vient du fait de se tenir debout. Donc c’était beaucoup de moi qui travaillais à essayer de ne pas avoir la voix chantante. Il a parlé de les thèmes du film et des trucs. Je me dis : « Pourquoi le personnage d’Oscar fait-il ça (explétif) avec ces meubles ? » Il m’a dit : « Ce n’est pas ton problème dont tu dois t’inquiéter. C’est plus sur Oscar. Ton personnage, tu es un charmeur. Mais pas aussi charmant que dans la vraie vie. Sois charmant mais pas trop charmant. »

J’ai hâte d’être charmant, mais pas trop charmant, tournez-vous pour Tiffany Haddish. Focus Features sortira le succès incontournable de Paul Schrader Le compteur de cartes en salles le 10 septembre.

Sujets : Le compteur de cartes