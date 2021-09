Hayley Atwell termine le tournage de Mission : Impossible 7

Il semble que Hayley Atwell n’arrive tout simplement pas à s’éloigner du jeu d’espionnage. Peut-être mieux connue pour avoir endossé le rôle de l’agent du SHIELD Peggy Carter dans l’univers cinématographique Marvel, l’actrice est maintenant entrée dans une autre grande franchise d’espionnage cinématographique, Mission : impossibleavec son entrée dans la franchise dans le septième film encore en tournage, dont la date de sortie a été retardée plus tôt dans la journée.

Maintenant, semble-t-il, l’actrice britannique a fini de filmer son rôle dans le film. Dans une publication récente sur Instagram, le réalisateur Christopher McQuarrie a indiqué que Hayley Atwell a terminé le tournage de Mission : Impossible 7.

« Grace Under Fire. Safe Travels Mme Atwell. Et bonne chance… #MI7MI8. »

Il est intéressant de noter l’utilisation du hashtag #MI7MI8. Il y a des spéculations quant à savoir si cela signifie que le tournage du huitième film a également eu lieu, mais ce n’est pas la première fois qu’il utilise ce hashtag en ce qui concerne la participation d’Atwell à la Mission : impossiblesérie.

Mission : Impossible 7 verra le retour de Tom Cruise ainsi que de Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby. En plus d’Atwell, Pom Klementieff de Marvel fera également ses débuts dans la franchise. Plus tôt cette année, il a été annoncé que Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun:Maverick), Indira Varma (Game of Thrones) et Mark Gatiss (Sherlock), rejoindrait le casting. Henry Czerny, qui a joué Kittridge dans le premier Mission impossible, fera sa première apparition en franchise depuis 1996.

Bien que le personnage d’Atwell dans Mission : Impossible 7est inconnue à ce stade, les aperçus que nous avons vus semblent indiquer qu’elle travaille, à tout le moins, aux côtés d’Ethan Hunt de Tom Cruise. Bien que comme on dit, les apparences peuvent être trompeuses. McQuarrie a décrit le personnage d’Atwell comme une « force destructrice de la nature ».

Nouvelle image de Tom Cruise et Hayley Atwell dans Mission Impossible 7 du réalisateur Christopher McQuarrie. pic.twitter.com/eNJwN1SoOf – Tomates pourries (@RottenTomatoes) 29 août 2021

Atwell a eu une carrière modérément réussie en Grande-Bretagne avant sa grande rupture avec Marvel, jusqu’à et y compris une apparition dans la série à succès Docteur quidans le cadre des aventures animées de Paul McGann après la Docteur quifilm en 2007, mais c’était son casting en tant que Peggy Carter pour Captain America : le premier vengeurqui l’a cimentée comme une star. Elle a continué à jouer le rôle de fondatrice de SHIELD dans cinq autres films MCU et à reprendre son rôle dans Les agents du SHIELD de Marvel, L’agent Carter de Marvelet plus récemment en fournissant la voix du capitaine Peggy Carter dans Et si… de Marvel ?

La popularité d’Atwell grâce à son rôle de Peggy Carter a accru l’intérêt pour son rôle dans Mission :Impossible 7et la nature mystérieuse de son caractère fera sans doute grandir cet intérêt encore plus.

Mission : Impossible 7est toujours en production, et Paramount a annoncé, plus tôt dans la journée, qu’elle a repoussé la date de sortie de Mission : Impossible 7du 27 mai au 30 sept. 2022. Production pour Mission : Impossible 8, dans lequel Hayley Atwell devrait également jouer, devrait commencer après que Tom Cruise aura terminé ses engagements publicitaires pour Top Gun : Maverick. Les six premiers Mission : impossibledes films sont disponibles à regarder pour les abonnés de Paramount+.

Sujets : Mission : Impossible 7, Mission impossible