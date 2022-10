Alec Baldwin revient au cinéma Rust après la mort de Halyna Hutchins

in

célébrités

Après avoir conclu un accord avec la famille de Halyna Hutchins, rouiller reprend son tournage avec Alec Baldwin. Connaître tous les détails.

© GettyAlec Baldwin et Halyna Hutchins

Il y a un an, plus précisément le 21 octobre 2021, le monde a été choqué après avoir appris que Alec Baldwin a abattu de manière inattendue Halyna Hutchins. L’acteur filmait rouiller, son nouveau film se déroule au Nouveau-Mexique, lorsque le directeur de la photographie du film a été abattu. Apparemment, l’incident s’est produit après qu’une arme qui ressemblait à un accessoire ait fini par contenir de vraies balles.

avant ça rouiller était complètement suspendu. De plus, la vérité est que alec baldwin a été dénoncé pour ce fait. À tel point que, tant que l’accusation civile n’était pas résolue, l’acteur ne pouvait pas retourner sur le plateau. Cependant, il y a quelques heures, il a été confirmé que les deux parties étaient parvenues à un accord et que finalement la bande ira de l’avant. Bien sûr, avec certaines conditions à la fois pour les images et pour Baldwin.

« Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui la résolution de l’affaire civile intentée au nom de la famille de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.», a-t-il exprimé alec baldwin sur son profil Instagram officiel. Puis il a ajouté : « Tout au long de ce processus difficile, chacun a eu le désir spécifique de faire ce qu’il y a de mieux pour le fils d’Halyna.”. Pour conclure, l’acteur a déclaré : « Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette situation tragique et douloureuse”.

Rappelons que le procès intenté contre Baldwin en février à Santa Fe alléguait de nombreuses violations des normes de l’industrie. Cependant, cela a maintenant été résolu. C’est pourquoi en janvier 2023 prochain Rust reviendra sur ses tournages avec tous les acteurs principaux, dont Alec. Le réalisateur Joel Souza, qui a également été blessé lors de la fusillade, devrait revenir sur le film..

Toutefois, il convient de noter que dans le cadre de l’accord civil Matthew Hutchins, le mari de Halyna et père de son enfant arrive sur le plateau en tant que producteur exécutif de rouiller. En d’autres termes, cela a permis à la relation entre les deux de se rétablir. D’autre part, le producteur actuel a confirmé que l’affaire serait annulée. Dans tous les cas, le tribunal doit d’abord approuver un tel accord pour rejeter complètement la plainte et, en outre, l’État du Nouveau-Mexique ne doit pas porter plainte.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂