Keke Palmer au casting du prochain film du réalisateur de Hawkeye, Moxie

Actrice préférée des fans Kéké Palmer aurait été choisi pour un rôle dans Moxie. Par date limite, Palmer est sur le point de rejoindre le directeur de Hawkeye Bert pour le film de comédie d’action dans un rôle qui n’a pas encore été annoncé. L’intrigue du film tourne autour d’une strip-teaseuse grossière qui agace le FBI en devenant le meilleur candidat pour leur nouveau programme d’agent fantaisiste. Le scénario a été écrit par Heather Quinn et sera produit par Palmer, Peter Lawson et Kate Churchill.





Keke Palmer a fait irruption sur la scène après son succès dans la série Nickelodeon, True Jackson, vice-président. Elle a partagé la vedette avec Robbie Amell dans cette série, qui est surtout connue pour jouer Stephen Jameson sur The CW’s Les gens de demain et Ronnie Raymond/Firestorm sur The CW’s Le flash. La série a été diffusée de 2008 à 2011.

FILM VIDÉO DU JOUR

Trois ans après la fin de la série, Keke Palmer a animé le chat américain Juste Keke. L’émission a fait ses débuts sur BET le 30 juin 2014. Palmer était le plus jeune animateur d’émissions de chat de l’histoire de la télévision avec cette série. Elle a également été la première actrice afro-américaine à jouer Cendrillon à Broadway.





Whoopi Goldberg veut que Keke Palmer joue dans Sister Act 3

Photos de la pierre de touche

Whoopi Goldberg devrait reprendre son rôle dans Soeur Acte 3. Elle était sur Comedy Central Enfer d’une semaine avec Charlamagne Tha Godoù elle a parlé des membres potentiels de la distribution.

« Je vais demander à Keke Palmer d’entrer, » dit-elle. «Je veux que tout le monde entre. Je veux que Lizzo entre. Je veux que tout le monde. Je veux la fille à la poitrine, comment s’appelle-t-elle ?… Nicki Minaj ! Je veux que Nicki vienne. Je veux tout le monde. Je veux autant de gens qui veulent s’amuser, parce que j’ai vraiment, désespérément besoin de m’amuser.

Acte soeur est sorti il ​​y a 30 ans en 1992, suivi de Sister Act 2: retour à l’habitude l’année suivante. Ils tournent autour de Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg), qui entre dans le programme de protection des témoins après avoir vu son beau mafieux, Vince LaRocca (Harvey Keitel), commettre un meurtre. Deloris est affectée à la chorale du couvent alors qu’elle est déguisée en religieuse dans un monastère californien, qu’elle transforme bientôt.

La suite sera dirigée par Tim Federle, avec Madhuri Shekar écrivant le scénario. Goldberg coproduit également avec Tyler Perry et Tom Leonardis. Le film sera disponible exclusivement sur Disney+.