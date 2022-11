Qui sont Blood and Cheese dans « House of the Dragon »

Si la fin de la première saison de « La Maison du Dragon » (« La maison du dragon » est espagnol) les a touchés, ce qui va arriver les laissera sans voix. Cette livraison de Série HBO Max a patiemment construit le conflit de A Dance with Dragons, se concentrant davantage sur le développement du personnage que les fans brutaux de l’effusion de sang de « Jeu des trônes ».

Comme nous avons pu le voir dans la dernière scène du programme, après avoir pris connaissance de la mort de son fils Lucerys Velaryon, la reine Rhaenyra Targaryen est prête pour la guerre civile. Si auparavant il avait des doutes et voulait résoudre pacifiquement le conflit, maintenant cette idée a été écartée.

Blood and Cheese sont deux Personnages à apparaître dans la saison 2 de « House Of The Dragon »probablement dans l’épisode 1. Si vous voulez en savoir plus à leur sujet, continuez à lire.

Avant de continuer, Regardez la bande-annonce de la saison 1 de « House of the Dragon » ici.

QUI EST LE SANG DANS « MAISON DU DRAGON » ?

Au moment où commence la Danse des Dragons, la personne connue sous le nom de Blood (un surnom, pas son vrai nom) était un boucher. Avant c’était un sergent dans le City Watch et a travaillé sous le commandement du Prince Daemon Targaryen.

Cependant, a perdu sa cape d’or pour des actions contraires au code de l’honneur. Il avait l’habitude de se saouler dans les bars et avait un comportement explosif. Une fois, battre une prostituée à mort qui y travaillait.

QUI EST LE FROMAGE DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Le personnage connu sous le nom de Cheese était un attrapeur de rats qui travaillait à King’s Landing et au donjon rouge., dans le but de dépeupler le château des rongeurs. Par conséquent, il avait un large connaissance des passages secrets que Maegor I Targaryen avait construit, quelque chose que peu savaient.

QUEL RÔLE LE SANG ET LE FROMAGE AURONT-ILS DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Dans le Finale de la saison « La Maison du Dragon »Aemond Targaryen assassina Lucerys Velaryon, ce qui déclenchera les actions guerrières dans la Danse avec les dragons.

ATTENTION, ALERTE SPOILERS. Dans « Feu et sang »Daemon Targaryen décide de se venger au nom de sa femme et envoie un message à Peyredragon disant « Œil pour œil, fils pour fils”. Pour lui, via Mysaria, engage Blood and Cheese d’ôter la vie à l’un des fils du camp des Verts.

Blood and Cheese après avoir assassiné l’un des enfants d’Helaena Targaryen dans « House of the Dragon » (Photo : Doug Wheatley)

QUI EST ASSASSINÉ PAR LE SANG ET LE FROMAGE DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

De la série, nous savons que Mysaria a une trace de la routine à l’intérieur du château, en particulier Alicent Hightower, car nombre de ses serviteurs étaient ses espions. Par exemple, comment Helena Targaryen elle rendait visite à sa mère dans sa chambre tous les soirs avant de mettre ses enfants au lit.

Dans le livre de George RR Martin, Blood and Cheese utilise cette information, et ils se faufilent dans la chambre de la reine mère par l’un des passages secrets. Ils ont bâillonné Alicent Hightower et ont attendu que la femme d’Aegon II Targaryen arrive avec ses enfants.

Lorsque cela s’est produit, Blood a tué sa garde personnelle et Cheese a pris son plus jeune fils, Maelor Targaryen, en otage. La chose la plus cruelle de toutes est peut-être que a forcé Helaena à choisir lequel de ses fils devait mourir. Bien qu’elle se soit offerte en sacrifice, les mercenaires ont refusé et menacé de faire du mal à sa fille, Jaehaera, si elle ne se décidait pas.

Finalement, Helaena Targaryen a choisi Maelor, car il était encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait. À sa place, Le sang a décapité Jaehaerys, l’héritier d’Aegon II.

Ils ont tous deux fui avec la tête du prince, mais Sangre a été capturé à l’une des portes de la ville et torturé pendant 13 jours jusqu’à sa mort. Cependant, Cheese et Mysaria n’ont pas été vus.