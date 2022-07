Breaking Bad : la raison pour laquelle Jesse Pinkman a failli se faire tuer

in

AMC

Les fans de la série créée par Vince Gilligan sont très clairs sur le fait que le plan initial était que le personnage d’Aaron Paul ne survive pas à la première saison.

©IMDBAaron Paul avait 29 ans lorsque la série a commencé.

En dépit d’être un chef-d’œuvre de la télévision, Breaking Bad il avait plusieurs aspects qui n’ont pas été résolus comme prévu initialement. En fait, il est juste de dire que Netflix est devenu un facteur clé dans la propagation de l’histoire avec l’acquisition des droits de distribution à partir de la troisième saison, qui a sans aucun doute influencé l’avenir de la production. Par exemple, avec la division de la saison dernière en deux parties.

L’un des aspects les plus importants de Breaking Badqui a été modifié par rapport au plan initial, avait à voir avec la mort de Jesse Pinkmanle caractère de Aaron-Paul. Les fans les plus fidèles de la série Vince Gilligan ils savent que le plan initial était que Jesse meure vers la fin du premier épisode. Mais cela n’a finalement pas eu lieu et les raisons ont été révélées par le créateur de l’émission dans le spécial des dix ans de la série.

« La première fois que j’ai lu le scénario, je n’avais aucune idée de ce qui allait lui arriver. Il était censé mourir à la fin de la première saison. »compté Aaron-Paul dans ladite spéciale. Sur la même note, Vince Gilligan Achevée: « Ce fut l’un des meilleurs moments de Breaking Bad pour moi. Réalisant que nous avions… Que ce garçon était de l’or. ». La chose intéressante a à voir avec ce que le plan original de Gilligan.

« Jesse Pinkman n’était pas censé survivre à long terme en tant que personnage à la télévision. Breaking Bad”a débuté Vince Gilligan. Puis il remarqua : « Quand j’ai planifié le premier épisode par moi-même, avant que nous ayons une équipe de rédaction, il m’a semblé que Walter White, qui était un gars simple et direct, avait besoin d’une entrée, un gars pour l’emmener dans ce monde souterrain. Une fois qu’il était dans ce monde souterrain, ce type qui servait ce but, nous pouvions… nous pouvions nous débarrasser de lui..

+Le retour d’Aaron Paul

Le changement de plans a été décisif pour l’avenir de Breaking Bad comme saga. Pas seulement Aaron-Paul a eu l’opportunité de jouer dans un film suite de la série, Le cheminmais on sait aussi qu’il fera partie des derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul avec son ancien partenaire de plateau, Bryan Cranston. Pour le moment, il n’a pas été révélé dans combien d’épisodes ils seront ni comment ils se connecteront avec le spin-off de Breaking Bad.

