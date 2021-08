Les détails du premier trailer de « The Matrix 4 » confirmés

Warner Bros a fait une présentation incroyable lors de l’édition 2021 de Cinemacon, présentant quelques surprises pour les participants, dont la révélation du premier aperçu du quatrième opus de « The Matrix », dont son titre officiel a été confirmé.

« The Matrix Resurrections » a suscité de grandes attentes parmi les fans de la franchise depuis le début du tournage au début de 2020, et Aaron Couch, journaliste rédacteur au Hollywood Reporter a partagé une description détaillée de la première bande-annonce du film, qui n’a pas encore été révélé au public, et Warner Bros. n’a montré aucun signe de le publier de si tôt.

Neo Prend deux pilules bleues par jour, prescrites par son médecin. Enfin, il rencontre un homme habillé comme Morpheus, qui lui offre une pilule rouge. Neo semble avoir quelques nouveaux pouvoirs de la dernière fois (contrôle un missile par télékanèse) https://t.co/eFd05K45nf -Aaron Canapé (@AaronCouch)

25 août 2021





Selon Couch, nous voyons à nouveau Keanu Reeves dans le rôle de Thomas Anderson, qui est en thérapie et a apparemment tout oublié de Matrix et de sa vie en tant que Neo (Neil Patrick Harris est son thérapeute). Plus tard, il rencontre Trinity (Carrie-Anne Moss) dans un café, mais aucun d’eux ne se reconnaît.

Le personnage de Reeves reçoit chaque jour « deux pilules bleues » comme ordonnance, une référence claire à la pilule que Morpheus lui a offerte s’il voulait rentrer dans la matrice et continuer sa « vie normale ». Une autre référence est la présence de « White Rabbit », une chanson du groupe Jefferson Airplane, qui fait référence au « trou de lapin » dans « Alice au pays des merveilles ».

Les images présenteraient plus tard Neo rencontrant un personnage habillé exactement comme Morpheus, qui serait joué par Yahya Abdul-Mateen II, qui serait chargé de lui offrir à nouveau la « pilule rouge » (il n’est pas encore clair si c’est la même chose Morpheus dans la franchise originale ou s’il a une relation directe avec le personnage).

« The Matrix Resurrections » terminerait son premier aperçu avec quelques séquences de combat dans lesquelles ce personnage ressemblant à Morpheus change la direction d’un missile dans les airs, se terminant par un bureau et l’acteur Jonathan Groff portant un costume commentant quelqu’un qui « doit revenir à où tout a commencé. Retour à la matrice ».

Le film a été réalisé et écrit par Lana Wachowski, et sa date de sortie est prévue pour le 22 décembre. C’est la première fois que Lana fait une livraison de cette saga sans la participation directe de sa soeur Lily Wachowski, qui se concentre actuellement sur ses projets pour la télévision.