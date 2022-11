C’est ainsi qu’Ash Ketchum est devenu le meilleur maître Pokémon au monde après 25 ans

La fête n’est pas seulement pour Ash Ketchum et ses amis, elle appartient aussi aux téléspectateurs de la série »Pokémon”, qui attendait ce moment tant attendu depuis plus de 25 ans. Oui, ce personnage qui a quitté la ville de Paleta avec un Pikachu rebelle et un rêve marqué mais très compliqué, a finalement réussiafin qu’il puisse fêter son premier titre mondial.

Les références, les moments, les scènes de la mémoire et la manière dont ce chapitre avançait s’intègrent parfaitement, construisant une fin épique pleine de sentimentalité qui nous laisse avec la conclusion qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour que cela se produise et les créateurs de l’histoire le savait parfaitement.

En chemin, il y avait des membres de la famille, plusieurs amis, diverses créatures qu’Ash a attrapées et soignées et, bien sûr, un grand nombre de rivaux qui ont joué un rôle clé pour empêcher le rêve de toute une génération de se réaliser. Et c’est que, comme chaque tentative a été tronquée, non seulement les personnages fictifs ont souffert, mais aussi ceux qui depuis les années 90 n’ont jamais perdu espoir.

Maintenant, avec tout ce qui s’est passé dans l’épisode du 11 novembre de « Pokémon Journeys », nous nous retrouvons avec un gros point d’interrogation sur l’avenir de nos personnages préférés. Se pourrait-il que la fin et les adieux soient arrivés ?

Eh bien, avec le temps, cette question trouvera une réponse, mais pour l’instant, il est temps d’afficher ce sourire enfantin et de se rappeler comment Ash s’est rendu en finale et a obtenu son titre durement gagné.

Sacha est devenu champion du monde après 25 ans et a célébré avec ses amis pokémon (Photo : Toei Animation)

ASH KETCHUM EN FINALE

Comme à chaque tournoi auquel il a participé, le chemin d’Ash n’a pas été facile et il y a eu des occasions dans les tours précédents que sa participation a secoué, puisque l’élimination était très proche. Cependant, l’équipe de notre héros a puisé sa force de partout et a pu sortir victorieuse jusqu’à la finale.

Dans ce cas, comme prévu, le rival serait le plus compliqué de tous et il l’était. devant était Lionelqui s’est avéré être l’un des plus capables, bien que peut-être beaucoup n’aiment pas sa façon d’agir ou ne l’aiment pas du tout parmi les spectateurs pour diverses raisons.

Avec Ash et Lionel dans la bataille finale, le spectacle était garanti, il ne restait plus qu’à s’asseoir et à attendre cette rencontre vibrante qui ne décevrait pas enfin.

L’équipe d’Ash

Pikachu

draconien

sirfetch’d

Lucaire

Gengar

dragonite

L’équipe de Lionel

Dracaufeu

Inteleon

Monsieur Rimé

Dragapulte

rillaboom

Cendrillon

ASH EST CHAMPION DU MONDE : LA BATAILLE FINALE

Après une longue bataille entre les deux rivaux, chacun d’eux s’est finalement retrouvé avec un seul pokémon avec une chance de gagner, mais la balance n’a pas penché pour Sacha. Et c’est que, le personnage principal de cette histoire a gardé son légendaire Pikachu, tandis que Lionel avait son puissant Charizard. La différence de taille et de force était perceptible à l’œil nu.

Le pokémon de feu a été celui qui a pris l’initiative et dominé la majeure partie du combat, même notre cher ami électrique a déjà pu perdre, mais il y a peut-être eu l’une des scènes les plus émouvantes de toutes les saisons auxquelles nous avons assisté.

Alors que Pikachu essayait de se relever, il a eu une vision dans laquelle tous les pokémons que Sacha a eu au cours de ce chemin sont apparus.y compris ceux de la première génération, qui sont apparus et ont sûrement fait verser plusieurs larmes aux fans plus âgés, qui suivent la série depuis le début.

Ash Ketchum est enfin le meilleur entraîneur de Pokémon au monde et cette scène résume pourquoi l’attente de 25 ans en valait la peine :pic.twitter.com/xwdwq1bhls – Riky Moreno (@rikymoreno) 11 novembre 2022

Après ce moment, la bataille a continué et les charges se sont égalisées jusqu’à ce que le moment décisif arrive. PIkachu, d’un coup sur la tête, a vaincu Charizard et tout le monde dans leurs maisons a célébré.

Sans aucun doute, le combat final était une référence claire à tout ce que nous avons vu. Pikachu était le dernier Pokémon d’Ash dans le combat, mais c’était le premier qu’il avait quand il a commencé son chemin, en plus d’être son meilleur ami. D’autre part, le rival était Charizard, une créature phare de toute la franchise et pourrait être considérée comme la deuxième plus idolâtrée après l’électrique jaune.