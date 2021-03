La Force spatiale sonne comme une blague grâce à la culture pop. Cela pourrait être un problème pour une importante branche militaire.

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Wendy Whitman Cobb, Professeur d’études de stratégie et de sécurité, École des études aériennes et spatiales avancées de l’US Air Force

L’US Space Force a un rôle sérieux à jouer dans le monde moderne. Sa mission déclarée est de former et d’équiper le personnel pour défendre les intérêts américains dans l’espace. Compte tenu de l’importance militaire et économique croissante de l’espace, l’USSF est susceptible de gagner en importance.

Mais une recherche rapide sur Internet montre que pour la plupart des gens, la Force spatiale est plus un mème qu’une branche militaire. Cela a fait l’objet de blagues sur «Saturday Night Live», et Netflix travaillait sur une émission humoristique avant la création officielle du service. Nul autre que le capitaine Kirk lui-même, l’acteur William Shatner, n’est intervenu, plaidant pour l’utilisation des rangs de la marine plutôt que des rangs de l’armée de l’air dans la Force spatiale – après tout, il n’était pas le colonel Kirk.

Compte tenu de cette relation entre la science-fiction et l’USSF, peu de gens la prennent au sérieux. Les représentations de la culture pop moderne de la Force spatiale comme une blague détournent l’attention des graves responsabilités que l’USSF assume. Je suis un analyste de la politique spatiale qui a étudié la relation de l’USSF avec la science-fiction, et mes recherches montrent que cela crée un problème pour la force.

La science-fiction entre, les blagues sortent



Il y a deux choses à penser dans la relation entre la culture pop d’aujourd’hui et la Force spatiale: comment le divertissement de science-fiction existant déforme les perceptions de la nouvelle branche militaire, et comment ces idées fausses conduisent à un cadrage comique de la Force spatiale dans la culture d’aujourd’hui.

La science-fiction a longtemps eu une forte influence sur la façon dont les gens perçoivent l’espace, et cela s’est répercuté sur la Force spatiale. Les médias sociaux et la couverture médiatique de Space Force font souvent référence à «Star Trek», «Star Wars», «Guardians of the Galaxy» et «Starship Troopers». Ce n’est pas surprenant. Les gens utilisent naturellement des analogies pour comprendre de nouveaux concepts; il est plus facile de comprendre les nouveaux phénomènes en termes de quelque chose que vous connaissez déjà. Parce que la Force spatiale est un nouveau service, les gens se tournent vers ce qu’ils savent déjà sur les combats dans l’espace. Le problème est que la science-fiction est loin de la réalité de ce à quoi ressemblent les missions dans l’espace aujourd’hui.

De nombreuses recherches ont exploré comment la fiction peut influencer les pensées et les opinions des gens. Cela peut se produire par le biais de ce qu’on appelle un effet d’amorçage, où l’exposition à une idée dans une situation influence la façon dont les gens pensent à la même idée dans une situation entièrement différente.

Le logo officiel de l’US Space Force. (Crédit d’image: United States Space Force)

Les gens peuvent également devenir si cognitivement et émotionnellement investis dans une histoire fictive qu’elle commence à se sentir inconsciemment réelle pour eux. Lorsque cela se produit, il est beaucoup plus facile pour les idées fictives d’influencer leur réflexion dans le monde réel.

Le résultat de l’influence de la science-fiction est donc que les gens ont absorbé des idées incorrectes sur la Force spatiale – par exemple, qu’elle a ses propres astronautes ou qu’elle construit des bases militaires sur la Lune – sans remettre en question l’exactitude de ces idées. Cela conduit au deuxième aspect de la relation de l’USSF avec la culture pop aujourd’hui: les commentaires en ligne, la couverture médiatique et le divertissement se sont concentrés sur l’humour au détriment d’une discussion de fond.

Les blagues sur les «Gardiens de la Galaxie» ou le camouflage dans l’espace abondent sur Twitter et donnent l’impression que la Force spatiale est sans importance. L’émission Netflix «Space Force» a également perpétué le mythe selon lequel la Force spatiale envoie des astronautes au combat sur la Lune. Et cette plaisanterie s’étend également aux plus hauts niveaux du gouvernement – même la Maison Blanche a fait des blagues au détriment de la Force spatiale.

La première mission spatiale sous la juridiction de l’US Space Force, un lancement de satellite de communication, n’était pas une aventure de type «Star Trek», mais elle restait importante. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

Problèmes et potentiel

Malgré l’attention que tout cela apporte à la Force spatiale, si les gens sont si profondément influencés par la fiction qu’ils trouvent l’USSF drôle ou absurde, cela pourrait entraîner une déconnexion entre les attentes du public et ce que fait réellement la Force spatiale, et finalement réduire support public.

Bien que les missions comme la surveillance et le suivi des satellites et des débris spatiaux ne soient pas aussi intéressantes que les histoires de «Star Wars», elles sont fondamentales pour l’économie mondiale et la sécurité nationale.

Alors que la Force spatiale a nourri ces perceptions dans une certaine mesure – par exemple, en utilisant le nom de Kobayashi Maru de «Star Trek» pour l’un de ses logiciels – il existe des moyens par lesquels la science-fiction peut être utile pour la nouvelle branche militaire. La science-fiction peut être inspirante, comme elle l’était lors de la course à l’espace des années 1960 et pour les leaders de l’espace aujourd’hui.

L’intérêt de la culture pop moderne pour l’espace peut également être utilisé pour susciter l’intérêt pour la Force spatiale. Bien qu’il ne s’engage dans aucune sorte d’exploration «Star Trek», ses tâches sont néanmoins importantes et inspirantes. Sans les satellites GPS dont la Force spatiale est désormais chargée, nous ne serions pas en mesure d’obtenir de l’argent d’un guichet automatique, de coordonner des transactions financières ou de surveiller des épisodes tels que des volcans ou des tremblements de terre.

La réalité décrite dans «Star Trek» est des centaines d’années dans le futur. Alors que la Force spatiale pourrait être un premier pas vers cette réalité; c’est simplement le premier d’une longue série. Comme le général Mark Naird dans la série comique Netflix «Space Force» le dit célèbre: «L’espace est dur». Bien que pas aussi glamour qu’Hollywood, le travail acharné de la défense des intérêts nationaux américains dans l’espace est important.

